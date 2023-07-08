Peugeot, yılın ilk yarısında 24 bin 277 adet SUV satışı gerçekleştirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Peugeot, haziran ayını 6 bin 435 adet araç satışıyla geride bıraktı.

Otomotiv dünyasının sportif sürüşle yüksek teknolojiyi bir arada sunabilen göz alıcı markası Peugeot, Türkiye pazarındaki büyüme hamlesinin sonuçlarını almaya devam ediyor.

Peugeot, yılın ilk yarısında da 40 bin 892 adetlik satış rakamına ulaştı. Bu satış rakamıyla ilk 6 ayda Türkiye’nin en çok tercih edilen 4. markası olarak dikkati çeken Peugeot, 10 bin 166 adetlik ticari araç satışıyla da bu alanda pazarın en çok tercih edilen 3. markası olarak öne çıkıyor.

Peugeot 3008, yılın ilk yarısında gerçekleştirdiği 10 bin 39 adetlik satışla markanın en çok satılan modeli konumunda yer alıyor.

Türkiye’de segmentinde yüzde 8,8 payla en fazla tercih edilen üçüncü SUV modeli olan 3008, ilk günkü performansını korumaya devam ediyor.

9 bin 454 adetlik satışla markanın en çok satılan ikinci modeli olan 2008 ise, yüzde 14,5 payla segmentinde liderliğini sürdürüyor.

Markanın D-SUV modeli 5008 ise segmentinin en fazla satılan ikinci modeli olarak iddiasını ortaya koyuyor. Markanın en yeni SUV modeli olan 408 ise, yaklaşık 4 aydır pazarda olmasına rağmen 3 bin 152 adetlik satış rakamına ulaşmış durumda.

Haziran ayında 4 bin 759 adet SUV model satan Peugeot, ilk yarıda ise yüzde 12,3 pazar payıyla 24 bin 277 adede ulaştı.

Böylece marka, hem haziran ayını hem de yılın ilk yarısını SUV pazarının lideri olarak geride bırakmış oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Peugeot Türkiye Genel Müdürü Gülin Reyhanoğlu, Peugeot'nun toplam pazarda yılın ilk yarısında 3 yerli üreticinin ardından 4. sırada yer aldığını belirtti.

Reyhanoğlu, 'Bu çok önemli bir başarı. Satışlarımız ilk 6 aylık dönemde 40 bin 892 adede ulaştı. Bu sene ilk 6 ayda, geçen yılın aynı dönemine göre, yüzde 55 büyüyen pazarda biz Peugeot olarak yüzde 170 oranında büyüdük.' ifadelerini kullandı.

Türkiye pazarında en fazla tercih edilen modellerin 3008 ve 2008 olduğunu ifade eden Reyhanoğlu, SUV modelleriyle pazarın en beğenilen markası olduklarını açıkladı.

Reyhanoğlu, Birbirinden iddialı 4 modelimizle, ilk 6 ayda SUV pazarından yüzde 12,3 pay almayı başardık. Bir başka deyişle Türkiye’de satılan her 8 SUV araçtan biri Peugeot oldu. Ayrıca sadece haziran ayında, Fransa’dan sonra tüm dünyada en çok 408 satılan ikinci ülke, Türkiye oldu.' açıklamasında bulundu.

Yılın ikinci yarısında yenilenen 508 ve 2008 modellerini pazara sunmayı planladıklarını belirten Reyhanoğlu, 'Bunlar bize ekstra güç katacak.' diye konuştu.

AA