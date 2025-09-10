Türkiye ekonomisinde istikrar süreci başarıyla gerçekleşirken, ekonomide dengeler güçlenmeye devam ediyor.

Ekonomide makro göstergeler hızla iyileşiyor. Bu durum ülkenin dış satımına da yansıyor. Türkiye'nin ihracatında lokomotif ülke Almanya'ya ihracatında yeni zirveler görüldü.

AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'nin ihracatı yılın 8 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,3 artarak 178,1 milyar dolara çıktı.

Türkiye, Almanya'ya 13,1 milyar dolarla tüm zamanların en yüksek ocak-ağustos dış satımını gerçekleştirdi. Geçen yılın aynı döneminde ülkeye 11 milyar 969,5 milyon dolarlık dış satım yapılmıştı.

Söz konusu dönemde Türkiye'nin Almanya'ya ihracatı yıllık bazda yüzde 9,4 arttı. Almanya böylece Türkiye'nin ihracatında liderliğini sürdürmeye devam etti.

Aynı dönemde Almanya'yı yaklaşık 9 milyar dolarla Birleşik Krallık, 8,5 milyar dolarla ABD, 8,2 milyar dolarla İtalya, 6,8 milyar dolarla İspanya takip etti.

İhracatta lider otomotiv endüstrisi

Bu dönemde Almanya'ya en fazla ihracat yapan ve ihracatını en fazla artıran sektörlere bakıldığında sanayi grubu öne çıktı.

Yılın 8 ayında Almanya'ya en fazla ihracat gerçekleştiren sektör 4,3 milyar dolarla otomotiv endüstrisi oldu.

Bu sektörü, 1,9 milyar dolarla hazır giyim ve konfeksiyon, 1 milyar dolarla demir ve demir dışı metaller, 894,4 milyon dolarla elektrik ve elektronik, 871,5 milyon dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri takip etti.

Yılın 8 ayında geçen yılın aynı dönemine göre ihracat artışında da otomotiv endüstrisi öne çıktı. Bu dönemde otomotiv endüstrisi Almanya'ya 1,2 milyar dolar ihracat artışı gerçekleştirdi.

Almanya'ya ihracat artışında otomotiv endüstrisini 59 milyon dolarla demir ve demir dışı metaller, 48,6 milyon dolarla iklimlendirme sanayisi, 46 milyon dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 42,4 milyon dolarla çelik sektörü izledi.

Ülkeye iklimlendirme sanayisi 505,2 milyon dolarlık, çelik sektörü 510,1 milyon dolarlık dış satım gerçekleştirdi. Yılın 8 ayında Almanya'ya İstanbul'dan 5,1 milyar dolarlık, Bursa'dan 1,7 milyar dolarlık, Kocaeli'den 1,6 milyar dolarlık, İzmir'den 954,3 milyon dolarlık, Ankara'dan 674,9 milyon dolarlık ihracat gerçekleşti.