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İnsani yardımın ulaştırılmasının ardından Gazzeli hasta ve çocuklar, sağlık çalışanları refakatinde uçakla Ankara'ya nakledilecek.

Kayseri Havalimanı'nda yaklaşık 1,5 ton sağlık malzemesi yüklenen Milli Savunma Bakanlığı Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait A-400 M tipi uçak, hazırlıkların tamamlanmasının ardından uzman doktor ve hemşirelerin de aralarında bulunduğu 12 sağlık çalışanıyla saat 07.00'de El-Ariş Havalimanı'na hareket etti.

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