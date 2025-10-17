ANKARA (AA) - Bakan Kurum, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, 'Sıfır Atık prensibine odaklanan, kaynaklarını koruyan, atıklarını dönüştüren, daha yaşanabilir bir gelecek hedefiyle ülkemizin kısa, orta ve uzun vadede hayata geçireceği '2025-2035 Ulusal Atık Yönetimi Stratejisi ve Planı'nı hazırladık.' ifadelerini kullandı.

Öte yandan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından yapılan açıklamada, Bakan Murat Kurum'un onayıyla Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından Türkiye'nin atık yönetimi stratejisi ve politikalarını geliştirmek amacıyla '2025-2035 Ulusal Atık Yönetimi Stratejisi ve Planı' hazırlandığı bildirildi.

Plan kapsamında sıfır atık yönetim sisteminin ülke genelinde yaygınlaştırılması çalışmalarına devam edileceği belirtilen açıklamada, 2028 sonuna kadar hayata geçirilmesi planlanan orta vadeli eylem planıyla düzensiz döküm sahalarına atık kabulünün sonlandırılacağı ve 2031 yılı itibarıyla ise ambalaj atıklarının yüzde 70 oranında kaynağında ayrı ayrı toplanarak geri kazanım tesislerine gönderilmesinin sağlanacağı kaydedildi.

Açıklamada, Türkiye'nin atık yönetimi stratejisi ve politikalarını geliştirmek amacıyla hazırlanan planın, sınırlı miktardaki kaynakların verimli kullanılması, atık üretiminin azaltılması, oluşan atıkların yeniden kullanımı, geri dönüşüm ve geri kazanım süreçlerine dahil edilmesi ile geri kazanımı mümkün olmayan atıkların uygun yöntemlerle bertaraf edilmesine yönelik prensipleri içerdiği ifade edildi.

Ayrıca planın, Türkiye'nin atık yönetiminde uluslararası standartlarla uyumlu, sürdürülebilir ve güçlü bir gelecek inşa etmenin temelini oluşturduğu bildirildi.

Bölgelerin coğrafi koşulları ve demografik yapısı incelendi

İlk olarak atık türleri ve yönetimine dair mevcut durum tespiti yapıldığı ve saha çalışmalarının gerçekleştirildiği belirtilen açıklamada, planın hedeflere ulaşılabilmesi için elde edilen verilerin baz alındığı, coğrafi koşullar, atık karakteri, demografik durum ve ekonomik araçların göz önünde bulundurulduğu kaydedildi.

2035 yılına kadar planlama stratejileri oluşturulduğu aktarılan açıklamada, her bir bölgede tesis tipi seçilecek teknolojiler ve atık potansiyelinin analiz edildiği ifade edildi.

Belediye atıkları, geri kazanılabilir atıklar, tıbbi atıklar, tehlikeli atıklar, hafriyat toprağı ile inşaat ve yıkıntı atıkları miktarları için ileriye dönük modelleme yapıldığı bildirilen açıklamada, atık miktarı artışına bağlı olarak ihtiyaç duyulacak tesis kapasitelerinin belirlendiği ve 2035 yılına kadar atık yönetimine yönelik yatırımlar ve finansman ihtiyaçları oluşturulduğu duyuruldu.

Düzensiz döküm sahalarına atık kabulü sonlandırılacak

Atık yönetim stratejilerinin kısa, orta ve uzun vadede projelendirildiği kaydedilen açıklamada, kısa vadede yıl sonuna kadar sıfır atık yönetim sisteminin ülke genelinde yaygınlaştırılması çalışmalarına devam edileceği bildirildi.

Orta vadede ise 2028 yılı sonuna kadar atık oluşumunun önlenmesi ve azaltılmasına yönelik çalışmalara başlanacağı, düzensiz döküm sahalarına atık kabulünün sonlandırılacağı ve döngüsel ekonomiye geçişin izlenmesine yönelik çalışmalar yürütüleceği kaydedildi.

Aynı zamanda 2031 yılından itibaren ambalaj atıklarının yüzde 70 oranında kaynağında ayrı ayrı toplanarak geri kazanım tesislerine gönderilmesinin sağlanacağı aktarıldı.

Açıklamada, uzun vadede 2035 yılına kadar belediye atıklarının en az yüzde 60'ının geri kazanılmasının ve atık yönetiminde ekonomik araçların geliştirilmesinin hedeflendiği vurgulandı.

