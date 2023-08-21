İstanbul

Türkiye'nin Budapeşte Büyükelçisi Gülşen Karanis Ekşioğlu, son dönemde karşılıklı ziyaretlerle ivme kazanan ve geliştirilmiş stratejik ortak seviyesine yükseltilen Türkiye-Macaristan ilişkilerini değerlendirdi.

Budapeşte'deki görevine geçen yıl atanan Büyükelçi Ekşioğlu, Türkiye-Macaristan ilişkilerinde yakalanan ivmenin, ziyaretlerin hem sıklığı hem de derinliğiyle görülebildiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Macaristan Devleti'nin Kuruluş Günü dolayısıyla Budapeşte'ye gerçekleştirdiği ziyaretin, ilişkileri daha da perçinlediğini belirten Ekşioğlu, bu yılın iki ülke için ayrı bir öneme sahip olduğuna vurgu yaptı.

Ekşioğlu, bu senenin Türkiye için çok önemli olduğunu dile getirerek, şöyle devam etti:

"Çünkü 18 Aralık 2023'te Türkiye-Macaristan ilişkilerinin 100. yıl dönümünü kutlayacağız. Bu nedenle de 2024 senesini karşılıklı 'Kültür Yılı' ilan ettik. Bizler Macaristan'da, benzer şekilde Macaristan da Türkiye'de çeşitli etkinliklerle Kültür Yılı'nı kutlayacak. Hedefimiz 100'üncü yılda 100 etkinlik. Sadece Budapeşte'de değil, Macaristan'ın diğer büyük şehirlerinde de çok sık aralıklarla Türkiye'den hem kültürel faaliyetlerle hem de diğer alanlarda aktif olmaya çalışacağız."

Türkiye-Macaristan ilişkilerinin stratejik ortaklık seviyesinden geliştirilmiş stratejik ortaklık seviyesine yükseltildiğinin altını çizen Ekşioğlu, Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyinin (YSDK) 6'ncı toplantısının, yıl sonunda Budapeşte'de düzenleneceğini aktardı.

"Savunma, enerji ve ticaret hacminin artırılması gibi çeşitli gündem maddeleri var"

Ekşioğlu, Macaristan'ın da Türkiye ile ilişkilerini oldukça önemsendiğine dikkati çekerek, "Hem Sayın Başbakan Orban hem de Macaristan Cumhurbaşkanı (Katalin) Novak için bu ziyaret oldukça önemli. Hatta hükümetin önde gelen isimlerinin sosyal medya hesaplarına baktığımız zaman burada 12'den fazla (kuruluş günü etkinliğine katılan) devlet ve hükümet başkanı olmasına rağmen Sayın Cumhurbaşkanımızın gelişini çok önce hem ilan ettiler hem de bu konuya verdikleri önemi paylaştılar." diye konuştu.

İki ülke arasında savunma, enerji ve ticaret hacminin artırılması gibi çeşitli gündem maddelerinin bulunduğuna işaret eden Ekşioğlu, Macarlar için de söz konusu başlıkların önemli olduğunu kaydetti.

Ekşioğlu, hem Türkiye'nin hem Macaristan'ın NATO ve Türk Devletleri Teşkilatı gibi oluşumlarda birlikte yer aldığını hatırlatarak, her iki ülkenin yakın işbirliği kazanımlarının meyvesini yediğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Başbakan Viktor Orban'ın şahsi dostluklarına dikkati çeken ve Orban'ın Türkiye'deki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik destek mesajlarını hatırlatan Ekşioğlu, "Siyasette dostluklar bakidir, bu da bence çok önemli. İki ülke arasında bu sıcak dostluğun yaşanması benim için de çok büyük bir şans." değerlendirmesini yaptı.

"Türk yatırımcıları mutlaka Macaristan'a bekliyoruz"

Büyükelçi Gülşen Karanis Ekşioğlu, Macar halkının da Türkiye'ye ayrı bir sevgi beslediğini dile getirerek, şöyle konuştu:

"Ben göreve başladığımdan beri görüştüğüm Macar dostlarımız, Macar resmi makamları şunu söylüyordu; Macaristan'da Türkiye Cumhuriyeti'nin Büyükelçisinin olması çok büyük bir ayrıcalık. Gittiğim her yerde kapılar bana açılıyor. Burada vatandaşlarımızın yaşadığı sorunlarda, hem de diğer ikili işbirliği alanlarında bütün kapıların açıldığını görüyoruz. İşbirliği anlamında çok büyük bir ilgi var. Benzer bir şekilde halkta da Macar dostlarımızda da bunu görüyorum. Dışarıda alışveriş yaparken de hafta sonu marketten süt alırken de 'Nereden geliyorsunuz?' sorusuna 'Türkiye' diye cevap verdiğim zaman karşımda hep gülen yüzler görüyorum. Bir büyükelçi zaten daha ne ister?"

Türkiye ile Macaristan arasındaki ticaret hacmi hedefinin 6 milyar dolar olduğunu sözlerine ekleyen Ekşioğlu, "Ticaret hacmi hedefini son YDSK toplantısında 5 milyar dolardan 6 milyar dolara çıkarttık. Geçen seneden bu seneye baktığımızda bir yılda yüzde 20'lik bir artış yakaladık. Aynı ivmenin devam etmesini arzu ediyoruz. Burada gerek enerji olsun gerek savunma sanayi olsun çok farklı alanlar var, inşaat deseniz keza. O yüzden Türk yatırımcıları mutlaka Macaristan'a bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

AA