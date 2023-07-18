Bursa

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verilerinden yaptığı derlemeye göre, otomotiv sektörünün alt gruplarından çekici üretim sanayisi, ocak-haziran dönemindeki ihracatını 2022'nin aynı dönemine kıyasla yüzde 51,8 artırdı.

Geçen senenin aynı döneminde 739 milyon 943 bin dolar olan çekici ihracatı, bu yıl aynı süreçte 1 milyar 123 milyon 230 bin dolara yükseldi. Ocak-haziran döneminde 53 ülkeye çekici gönderildi.

İlk sıradaki Fransa'ya ihracatta yüzde 175 artış

Sektör temsilcileri, 2023'ün ilk yarısında en fazla dış satımı Fransa'ya gerçekleştirdi.

Bu ülkeye ihracat, 2022'nin aynı aylarına kıyasla yüzde 175 artarak 79 milyon 140 bin dolardan 218 milyon 309 bin dolara çıktı. Fransa'ya dış satım, toplam çekici ihracatının yüzde 19,4'ünü oluşturdu.

Çekici üreticileri, ikinci sıradaki Almanya'ya ihracatını 6 ayda yüzde 24,7 artırarak 126 milyon 306 bin dolardan 157 milyon 586 bin dolara taşıdı.

Aynı dönemde üçüncü sıradaki Polonya'ya ihracat ise yüzde 1,5 artışla 110 milyon 159 bin dolardan 111 milyon 860 bin dolara ulaştı.

Dördüncü sırada yer alan Belçika'ya ocak-haziran dönemindeki çekici ihracatı yüzde 296'lık artışla 28 milyon 153 bin dolardan 111 milyon 620 bin dolara çıktı.

İspanya'ya çekici ihracatı 100 milyon dolara yaklaştı

Geçen yılın ocak-haziran döneminde 82 milyon 172 bin dolarlık ihracat yapılan İspanya'ya bu yılın aynı döneminde 98 milyon 173 bin dolarlık çekici gönderildi.

Ocak-haziran dönemindeki çekici ihracatında 2022'nin aynı dönemine göre İtalya 87 milyon 316 bin dolarla 6'ncı, Birleşik Krallık 58 milyon 4 bin dolarla 7'nci, Slovenya 50 milyon 848 bin dolarla 8'inci, Hollanda 30 milyon 753 bin dolarla 9'uncu, Portekiz de 27 milyon 254 bin dolarla 10'uncu sırada bulunuyor.

Geçen sene ocak-haziran aylarında bu sektörde dış satımın yapılmadığı Suudi Arabistan'a ise bu yılın aynı döneminde 2 milyon 596 bin dolarlık çekici satıldı.

AA