İstanbul

Türkiye'yi bölgesel bir e-ticaret merkezi haline getirme vizyonuyla düzenlenen, e-ihracat ve e-ticaret ile ilgili tüm paydaşları bir araya getiren World E-Commerce Forum (WORLDEF) etkinliğinin 10'uncusu İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Uluslararası dijital lojistik platformu Navlungo, e-ticaret alanında çok sayıda firmanın katıldığı etkinlikte kurduğu stantla ziyaretçilerini ağırladı. Ziyaretçilere, e-ticaret ve e-ihracatta uçtan uca sunduğu çözümleri ve yenilikçi çözümleri tanıtan Navlungo'nun yöneticileri de düzenlenen oturumlarda düşüncelerini katılımcılarla paylaştı.

Navlungo Kurucu Ortağı Alp Çiçekdağı, AA muhabirine etkinlikle ilgili yaptığı değerlendirmede, e-ticaretin tüm süreçlerinde uçtan uca dijital çözümler sunduklarını kaydederek, hem satıcı hem de alıcıya çok kolay kullanabilecekleri hizmetler sağladıklarını söyledi.

Sistemin çalışma mantığını anlatan Çiçekdağı, şu açıklamalarda bulundu:

"Şimdi Amazon'dan satış yapıyorsunuz Amerika'da ve ürünlerinizi göndermek için de en uygun çözümü arıyorsunuz. Yapacağınız tek şey Navlungo paneline girmek ve orada hesabınızı ücretsiz bir şekilde oluşturduktan sonra Amazon mağazanızı bizim web sitemize bağlamak. Bunlar çok basit ve tek tıkla olan işlemler. Sonrasında e-ticaret platformunda sizin mağazanızdan verilen siparişler direkt bizim panelimize düşüyor. Sizin evinizden, ofisinizden bunları topluyoruz ve gönderimini sağlıyoruz. Siz bütün bu süreci tek panelden takip edebiliyorsunuz. E-ticaret lojistiklerinde farklı farklı modlar var. Bunların hepsine hizmet veriyoruz. Amazon, eBay, Hepsiburada, Wish gibi hacimli olan bütün pazaryerleri ile entegreyiz."

"KOBİ'lerin henüz sadece yüzde 4'ü e-ihracat yapıyor"

Alp Çiçekdağı, her yıl ortalama yüzde 10 büyüyen e-ticaret hacminin 5,5 trilyon doları geçtiğini belirterek, e-ihracattaki büyüme hızının daha yüksek olduğunu söyledi.

Firmaların ve özellikle online satıcıların artık ürünlerini yurt dışı pazarlarda da yoğun bir şekilde satmaya başladığını dile getiren Çiçekdağı, küresel e-ihracat hacminin 720 milyar doları geçtiğini anlattı.

Çiçekdağı, toplam e-ticaret içindeki e-ihracatın payının yüzde 20'lere geldiğini ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ancak Türkiye olarak bunun biraz fazla gerisindeyiz açıkçası. Şu anda e-ticaretimiz 40 milyar dolarlara geldi ancak daha e-ihracat tarafında sadece 1,7 milyar dolar civarındayız. Burada Türkiye'nin gideceği çok yolu, katedeceği büyük mesafeleri var. Türkiye'de KOBİ'lerin sadece yüzde 25'i e-ticaret yaparken, yüzde 4'ü e-ihracata başlamış durumda. Türkiye gibi ekonominin büyüklüğünü KOBİ'lerin yarattığı bir ülkede burada da biz biraz fazla gerideyiz."

"Dünyanın dört bir yanında depolarımız var"

Navlungo Kurucu Ortağı Çiçekdağı, KOBİ'lerin e-ticaret ve e-ihracattan bu kadar geride durmasının bazı sebeplerinin bulunduğunu, bunların başında "yeterli bilgi sahibi olmamanın" ve "lojistik tarafında yaşanan sorunların" geldiğini söyledi.

KOBİ'lerin hangi pazara gireceği, hangi ürünleri kimlere nasıl satacağı konusunda yeterince bilgi sahibi olmayabildiğini aktaran Çiçekdağı, "Ancak en temel sorunlardan birisi de işin lojistik tarafında yaşanan sorunlar." diye konuştu.

Çiçekdağı, Navlungo ve Park Palet olarak KOBİ'lerin, perakende markalarının ya da e-ticaret satıcılarının yurt dışına yaptıkları satışların tüm lojistiğini gerçekleştirdiklerini kaydederek, şu bilgileri verdi:

"Uluslararası e-ticaret platformlarının hepsine entegreyiz. O pazar yerlerinde kullanıcıların sattığı ürünler entegre olarak bize düşüyor. Biz o ürünleri evinizden, deponuzdan, ofisinizden alıyoruz, kendi depomuzda etiketleyip dünyanın dört bir yanına, 230'dan fazla ülkeye gönderiyoruz. Bu hacimle biz sadece geçen yıl 600 binden fazla gönderi yaptık. 600 milyon dolarlık e-ihracata aracılık yapıyoruz."

Çiçekdağı, deniz, hava ve kara yolu gibi tüm ulaşım modlarında taşımacılık yapabildiklerini belirterek, ABD'de büyük depolarının bulunduğunu, İngiltere, Almanya, Romanya, Polonya, Hollanda ve Dubai'de depolara sahip olduklarını, yakın zamanda Suudi Arabistan'da da aktif olacaklarını anlattı.

"Tek tıkla dünyanın her yerine ürün götürüyoruz"

Alp Çiçekdağı, "Bizim aslında şu anda sağladığımız en önemli hizmet şu; dünyanın neresinde olursanız olun e-ticaret üzerinden satış yaparsanız, biz tek başımıza, tek sistem üzerinden bunların gönderimini ve lojistiğini organize diyoruz. Tek tıkla dünyanın her yerine ürününüzü götürüyoruz." diye konuştu.

Depolar sayesinde hem gönderim süresinden hem de gönderim bedelinden ciddi kazanç sağladıklarını belirten Çiçekdağı, şunları anlattı:

"Son tüketici açısından bakıldığında ürün kendisine çok daha hızlı ve güvenli bir şekilde ulaşıyor. İngiltere'deyseniz İngiltere'de bir depodan geldiğini biliyorsunuz. İade ettiğinizde çok rahat iade edebileceğinizi biliyorsunuz. O sayede de hem çabuk hem de aynı zamanda ürünün güvenli ve hızlı bir şekilde ulaşmasını sağlıyorsunuz. Böylece biz markalarımızı ciddi anlamda büyütebiliyoruz. Türkiye'den dünyanın her yerine 2-3 günde gönderim yapabiliyoruz."

Çiçekdağı, Türkiye'de e-ticaret ve e-ihracatta ciddi teşvik imkanlarının sunulduğunu aktararak, birçok gider kaleminin yüzde 50'sinin iade alınabildiğini vurguladı.

"Her yıl 2,5-3 kat büyüyoruz"

Navlungo Kurucu Ortağı Çiçekdağı, müşterilerine sundukları uçtan uca çözümler ve ekonomik servisler sayesinde ciddi anlamda hacimlerini artırdıklarını kaydederek, firmanın hacmini aylık olarak yüzde 10 büyüttüklerini, bu sayede de her sene 2,5-3 kat büyüyen bir teknoloji ve lojistik startup'ı çıkardıklarını söyledi.

KOBİ'lere e-ihracat sayesinde hem döviz geliri sağlayabilecekleri hem de hacimli satış yapabilecekleri için yurt dışına açılmaları çağrısında bulunan Çiçekdağı, bu sayede önemli pazarlara girilebileceğini anlattı.

Çiçekdağı, Türkiye'nin e-ticaret ve lojistik anlamında geleceğinin çok parlak olduğunu vurgulayarak, 5 yıl içerisinde unicorn olmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.

AA