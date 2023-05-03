Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Fındık ve Mamulleri Sektör Komitesi Başkan Yardımcısı Sebahattin Arslantürk, yaptığı yazılı açıklamada, 2022-2023 fındık ihraç sezonunun bitmesine 4 ay kaldığını anımsattı.

Bu süre sonunda ihraç edilecek fındık miktarının 300 bin tonun üzerine çıkacağından ümitli olduklarını vurgulayan Arslantürk, şunları kaydetti:

*1 Eylül 2022'de başlayan fındık ihraç sezonunun 8 aylık döneminde Trabzon'dan 80 bin 799 ton karşılığı 488 milyon 650 bin 588 dolarlık fındık ihraç edildi. 8 aylık dönemde toplam fındık ihracatının yüzde 37'lik kısmı Trabzon'dan gerçekleştirildi. Bu dönemde Trabzon'dan 59 ülkeye fındık ihracı yapıldı."

Fındık ihracatının sürdürülebilir boyuta taşınması gerektiğine dikkati çeken Arslantürk, özellikle arazi yapılarının miras yoluyla sürekli küçülmesinin birim başına maliyetleri artırarak rekabet gücünü de ortadan kaldırdığına işaret etti.

Arslantürk, üretim maliyetlerinin yüksek olması nedeniyle üreticinin bahçelerde yeterli bakımı yapamadığını, bu durumun özellikle endüstriyel tarım ürünlerinde her yıl üretim, verim ve rekolte düşüşüne yol açtığını, bu olumsuzluğun son yıllarda fındık üretiminde çok daha ön plana çıktığını belirtti.

Dünyanın en büyük fındık üreticisi Türkiye'de birim başına verimliliğin düşük seviyede olmasının hem üreticinin hem de ticaret erbabının karlılığını olumsuz etkilediğini dile getiren Arslantürk, birim alandan daha fazla ve kaliteli ürün elde etmek için verimliliğin ön planda tutulduğu rekabetçi ve sürdürülebilir fındık tarımı politikasına ivedilikle geçiş yapılması gerektiğini ifade etti.

AA