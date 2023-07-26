İSTANBUL AA- Titra Teknoloji, PARS Gözcü İHA'nın tanıtımını 16'ncı Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF 2023) yaptı.

Şirket Genel Müdürü Davut Yılmaz, proje için yaklaşık bir yıldır çalıştıklarını söyledi.

Bulut altında uçabilen, uzun süre havada kalabilen, gece-gündüz görüntü alabilen, güvenilir ve sağlam bir ürün ortaya çıkarmayı amaçladıklarını belirten Yılmaz, şöyle konuştu:

"Türkiye'de bulut altında uçup, uzun süre havada kalabilen, etkin, güvenilir çözüm maalesef çok fazla yok. Bu anlamdaki açığı kapatmak için böyle bir proje başlattık. Projede son 3 aydır testler devam ediyor ve ciddi bir olgunluğa gelmiş durumda. Birkaç testimiz kaldı. Önümüzdeki günlerde, bu yıl içinde tamamen testleri bitecek diye düşünüyorum. PARS, 4 saatten fazla havada kalabiliyor, 60 kilometre civarında menzile sahip, içinde gece-gündüz görüntü alabilen özel bir kamerası var. Ayrıca yapay zeka özellikleriyle desteklenmiş dinamik uçuş algoritması bulunuyor. Bunu tasarlarken mümkün olduğunca basit ama güvenilir olmasına özen gösterdik. Bu tür ürünler sahada kullanıldığı anda çok fazla bakım ve idame gerektirebiliyor. Bu da kullanım şartlarını zorlaştırabiliyor. Bunu dikkate alarak mümkün olduğu kadar bakım-onarım gerektirmeyen ve ucuz bir ürün düşündük. PARS'ın hikayesi bu şekilde başlamış oldu."

PARS'ı sınıfındaki İHA'lardan ayıran en önemli özelliklere dikkati çeken Yılmaz, döner kanatlı dronların havada kalış süresinin 30-45 dakikayla sınırlı olduğunu, VTOL hava araçlarının da elektrikliyse 2 saat civarında havada kalabildiğini söyledi. Yılmaz, normal motorlu İHA'larda bu sürenin 4 saate çıktığını ancak bu sefer de yüksek ses nedeniyle fark edilme ihtimalinin arttığını dile getirerek, "PARS bu anlamda çok ciddi bir boşluğu dolduruyor. Çünkü havada uzun süre kalabiliyor ve aşırı sessiz bir tasarım yaptık. İlave olarak kamerası PARS'ı öne çıkarıyor. Çünkü klasik bir kamera değil, içinde 4 bileşenin olduğu, füzyon şeklinde birleştirilmiş bir kamera sistemi var. O yüzden de PARS çok ilgi çekecek diye düşünüyorum." dedi.

PARS ve DELİ birbirini tamamlayacak

PARS'ta ayrıca lazer işaretleyici bulunduğu bilgisini veren Davut Yılmaz, şunları kaydetti:

"Lazerle herhangi bir hedefi işaretlemek mümkün. Ayrıca otomatik olarak hedefi takip etme algoritmasıyla çalışıyor. PARS'ı daha geçen haftalarda tanıtımını yaptığımız DELİ ile birlikte kullanma imkanına sahibiz. Bu da aslında PARS'ı bir nevi gözcü olarak kamikaze öncesinde kullanmak manasına geliyor. Yani hedefleri PARS ile belirleyip, DELİ ile vurma konsepti. O da baktığımızda aslında son yıllarda çok kullanılan, revaçta olan bir konsept askeri anlamda. PARS gerek havada kalış süresi gerek sessizliği gerek kamerasıyla önemli hizmetler edecek."

Kamikaze İHA DELİ'ye de çok fazla rağbet olduğunu vurgulayan Yılmaz, "Gerek askerlerimizden gerekse yurt dışındaki pek çok ülkeden, Afrika'dan Asya'ya kadar iyi olduğunu söyleyebilirim. Yakında envantere girer, ilk ihracatı da bu yıl içinde yaparız diye düşünüyorum." ifadesini kullandı.