Socios.com'dan yapılan açıklamaya göre, Kadir Has Üniversitesi Cibali Kampüsü'nde gerçekleşecek program, 16 Nisan-4 Haziran tarihlerinde salı günleri saat 19.00'da düzenlenecek. Haftada 2 saat sürecek eğitime kayıt olmak isteyen öğrenciler, Kadir Has Üniversitesi Spor Çalışmaları'nın web sayfası üzerinden başvuru yapabilecek.

"Dijital Dönüşüm ve Spor Endüstrisinin Geleceği" isimli programda birçok profesyonel ve akademisyen, eğitmen olarak spor endüstrisinin geleceği, değişen ve dijitalleşen dünyanın yeni pazarlama ve iletişim trendleri, blockchain dünyasındaki iş modelleri, NFTler, Metaverse dünyası ve Fan Tokenlar konularında ders verecek.

Futbol başta olmak üzere spor endüstrisinin farklı branşlarında ve blockchain alanında kariyer yapmak isteyen gençlerin ücretsiz olarak katılabileceği eğitimin sonrasında sertifika da verilecek.

Programın eğitmenleri arasında yer alan Socios.com Türkiye Kurumsal İletişim Müdürü ve Spor Yöneticiliği Bölümü Öğretim Görevlisi Sema Tuğçe Dikici, Kadir Has Üniversitesi ile bu yıl üçüncüsü gerçekleşecek eğitim programı hakkında şu ifadeleri kullandı:

"Bu yıl üçüncüsü gerçekleşecek Türkiye'nin ilk ve tek spor&blockchain içerikli akademik eğitim programında spor endüstrisinde kariyer yapmak isteyen gençlere yönelik eğitimlerimiz olacak. Amacımız hızla değişen ve dijitalleşen spor endüstrisinin trendlerini, geleceğin mesleklerini, blockchain dünyasını gençlerle konuşmak. Bu yüzden alanında uzman profesyonelleri ve akademisyenleri eğitim programımızda ağırlayacağız. Bu sene üçüncüsü gerçekleşecek programın ilk 2 programda olduğu gibi verimli geçeceğini umuyoruz."

Kadir Has Üniversitesi Spor Çalışmaları Merkezi Müdürü Emir Güney ise ücretsiz olarak verilecek programın spor dünyasına pozitif bir değer yaratacağından emin olduğunu aktararak, "Dijital Dönüşüm ve Spor Endüstrisinin Geleceği sertifika programımız ile bu yıl da değerli hocalarımız ve sektörde uzmanlaşmış profesyonelleri öğrencilerle buluşturacağız. Dijital inovasyon, yapay zeka, yeni iletişim teknolojileri ve blockchain sporun geleceğine yön verecek dinamikler. Bizler de bu alanda kariyer yapmak isteyen gençlerin yol haritalarına ışık tutacak bir eğitim programı organize ettik." şeklinde görüş belirtti.