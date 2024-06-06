Kamu sigorta şirketlerinin tek çatı altında toplandığı Türkiye Sigorta, ülkenin ilk yerli ve milli uydusu Türksat 6A'nın fırlatma öncesi operasyon risklerini üstlendi.

Turksat 6A, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın katılımıyla TUSAŞ'ın Kahramankazan'daki tesislerinde 4 Haziran'da düzenlenen törenle uzaya fırlatılmak üzere ABD'nin Florida eyaletindeki Cape Canaveral Uzay Üssü'ne uğurlandı.

Antonov AN-124 tipi kargo uçağıyla ABD'ye gönderilen ve hava yolculuğu yaklaşık 1 gün süren Türksat 6A'nın, Space X tesislerinde fırlatma prosedürleri başlatıldı.

Türksat 6A projesinde, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve Türksat AŞ, TÜBİTAK UZAY, ASELSAN, TUSAŞ ve C2TECH firmaları görev aldı. Uydu, yüksek yerlilik oranıyla Ankara TUSAŞ'taki Uzay Sistemleri Entegrasyon ve Test Merkezi'nde Türk mühendisleri tarafından üretildi.

Temmuzda fırlatılacak

Uydunun, 8-15 Temmuz döneminde hava şartlarına bağlı olarak yörüngesine fırlatılması öngörülüyor.

Türksat 6A, 42 derece doğu yörüngesinde, 35 bin 786 kilometre uzaklıkta konumlanacak ve yapılacak testlerin ardından hizmete alınacak. 7,5 kilovat güce sahip, 4 bin 250 kilogram ağırlığındaki Türksat 6A, mevcut uyduların hizmet vermediği Hindistan, Tayland, Malezya ve Endonezya'yı da kapsayacak. Böylece, uyduların ulaştığı nüfus 3,5 milyardan 5 milyara çıkacak.

Haberleşme uydusu üretebilen sayılı ülkeler arasına giren Türkiye'nin, Türksat 6A tecrübesinin ardından uydu ihracatçısı konumuna yükselmesi hedefleniyor.

Türkiye Varlık Fonu tarafından kamu sigorta şirketlerinin tek çatı altında toplandığı Türkiye Sigorta, Türksat 6A'nın montaj, entegrasyon ve test, depolama, nakliye ve fırlatma öncesi operasyon risklerini içeren poliçe düzenledi.

Türkiye Sigorta tarafından Türksat 3A, 4A, 4B, 5A haberleşme uyduları da sigortalanmıştı.