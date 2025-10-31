ANKARA (AA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz-eylül dönemine ilişkin turizm istatistiklerini açıkladı.

Buna göre turizm geliri, söz konusu dönemde geçen yılın aynı çeyreğine kıyasla yüzde 3,9 yükselişle 24 milyar 257 milyon 815 bin dolar olarak kaydedildi.

Ziyaretçilerden elde edilen turizm geliri 24 milyar 46 milyon 779 bin dolar, transfer yolculardan sağlanan turizm geliri de 211 milyon 37 bin dolar oldu.

Turizm gelirinin yüzde 16,1'i ülkeyi ziyaret eden yurt dışı ikametli vatandaşlardan elde edildi.

Ziyaretçiler, seyahatlerini kişisel veya paket turla organize etti. Bu çeyrekte yapılan harcamaların 15 milyar 975 milyon 385 bin dolarını kişisel, 8 milyar 71 milyon 394 bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu.

Ülkeden çıkış yapan ziyaretçi sayısı bu yılın üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,9 artarak 23 milyon 639 bin 736 kişiye yükseldi. Bu ziyaretçilerin yüzde 14,5'ini 3 milyon 438 bin 655 kişiyle yurt dışında ikamet eden vatandaşlar oluşturdu.

Söz konusu çeyrekte Türkiye'de geceleme yapan ziyaretçilerin gecelik ortalama harcaması 100 dolar oldu. Yurt dışında ikamet eden vatandaşların gecelik ortalama harcamasının ise 64 dolar olduğu görüldü.

Temmuz-eylül döneminde turizm geliri içinde paket tur harcamalarının payı yüzde 33,6, yeme içme harcamalarının payı yüzde 19,9, uluslararası ulaştırma harcamalarının payı ise yüzde 11,1 oldu. Sağlık harcamaları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20,3, konaklama harcamaları yüzde 17,3, yeme içme harcamaları yüzde 14,8 artış gösterdi.

Ziyaretçiler, Türkiye'ye yüzde 73,8 ile en çok 'gezi, eğlence, sportif ve kültürel faaliyetler' amacıyla geldi. İkinci sırada yüzde 17,3 ile 'akraba ve arkadaş ziyareti', üçüncü sırada ise yüzde 3,7 ile 'alışveriş' yer aldı. Yurt dışı ikametli vatandaşlar ise ülkeye yüzde 59,9 ile en çok 'akraba ve arkadaş ziyareti' amacıyla geldi.

Turizm gideri yüzde 32,3 arttı

Yurt içinde ikamet edip başka ülkelere ziyarette bulunan vatandaşların harcamalarından oluşan turizm gideri, yılın üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 32,3 artarak 2 milyar 479 milyon 210 bin dolar oldu. Bunun 2 milyar 34 milyon 647 bin dolarını kişisel, 444 milyon 563 bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu.

Aynı dönemde yurt dışını ziyaret eden vatandaşların sayısı yıllık bazda yüzde 3 yükselerek 3 milyon 383 bin 353 kişiye ulaşırken kişi başı ortalama harcama 733 dolar olarak kayıtlara geçti.

Muhabir: Mehmet Can Toptaş