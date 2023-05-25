Aşkabat

Başkent Aşkabat’taki Ticaret ve Sanayi Odasında düzenlenen fuara, hükümet üyeleri, bakanlıklar ve bağlı kuruluşlar, ülkedeki diplomatik misyon ve uluslararası kuruluşların temsilcileri ile çok sayıda yerli, yabancı şirketin temsilcisi ve çok sayıda ziyaretçi katıldı.

Fuarda, Türkmenistan’ın kentsel kalkınma politikasının başarılı şekilde uygulanmasında yerli ve yabancı şirketlerin faaliyetlerine yer verildi.

“Beyaz Şehrim Aşkabat” fuarında, 140’tan fazla yerli ve yabancı şirket, işletme ve özel sektör temsilcisi yer alırken, başkent Aşkabat’ın mimari başarılarını öne çıkaran büyük ölçekli pavyonlar kuruldu.

Fuarda, şehir planlaması, mühendislik, ulaşım, iletişim, endüstriyel ve sosyal altyapı, inşaat malzemeleri ve yakın tarihte açılışı yapılacak “Arkadağ şehri” bölümleri ziyaretçilerin ilgisini çekti.

Başkent Aşkabat, 25 Mayıs 2013’te “Dünyanın en yoğun beyaz mermer binalarının olduğu şehir” olarak Guinness Rekorlar Kitabı’na girmişti. O tarihten itibaren Türkmenistan’da 25 Mayıs, “Aşkabat Şehri Günü” olarak kutlanıyor.

AA