Ankara

TÜRKSOY'un Ankara'daki genel merkezinde yapılan "Genç Yetenekler Ödül Töreni"nde, "Genç Ressamların Gözüyle Türk Dünyası" konulu resim yarışması ve "Türk Dünyası'nın Altın Köprüsü TÜRKSOY" konulu kompozisyon yarışmasının kazananları belli oldu.

Törene, TÜRKSOY Genel Sekreteri Sultan Raev, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Özbekistan'ın Ankara Büyükelçisi Alişer Azamhocayev, Türkmenistan'ın Ankara Büyükelçisi İşankuli Amanlıyev ve Türk cumhuriyetlerinden temsilciler katıldı.

Raev, burada yaptığı konuşmada, başarılarıyla kendilerini gururlandıran gençlerin gelecekte Türk dünyasının kültürüne, sanatına ve edebiyatına yön vereceğini söyledi.

Dünyaya bu öğrencilerin gözüyle bakma fırsatı yakaladıklarını ifade eden Raev, "Unutmayın, sizler halklarımızı ortak geleceğe taşıyacak birer deniz fenerisiniz. Sizler bilimde, sanatta, edebiyatta kendinizi geliştirdiğiniz sürece ortak geleceğe gideceğimiz yol da geniş ve rahat olacaktır." dedi.

Töre de Türk dünyası hayalinin gitgide gerçek olduğunu belirterek, bu etkinliklerin Türk birliğini pekiştireceğine işaret etti.

Sadece KKTC'nin değil tüm Türk dünyasının milletvekili olduğunu dile getiren Töre, önemli olanın gönül bağı olduğunu vurguladı.

Azamhocayev ise bu etkinliklerin her yıl yapılması gerektiğini, genç nesillerin milli ruhta yetiştirilmesinin ve Türk kültürünün sanatla yansıtılmasının büyük önem arz ettiğini belirtti.

Konuşmaların ardından resim ve kompozisyon yarışmalarının kazananlarına ödülleri takdim edildi.

Ödüle değer görülen eserler, açılan sergide ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Büyükelçi Azamhocayev, sergiyi gezerken Özbekistanlı öğrencilerin yöresel dansına eşlik etti.

AA