İSTANBUL (AA) - TürkTraktör, 18. Adana Tarım Fuarı'nda geleceğin tarımına yön vermeyi amaçlayan teknolojilerini, ürünlerini ve çözümlerini katılımcıların beğenisine sunuyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, TürkTraktör, 8 Kasım'a kadar devam edecek fuarda, fabrika çıkışlı TTConnect Filo araç takip sistemiyle donatılan New Holland T5 Bluemaster, T5 Dual Command ve T5 Electro Command modellerini ziyaretçileriyle buluşturuyor.



TürkTraktör'ün Case IH markası standında ise JXE Multi 2WD, yeni bahçe traktörü JXB, 'TTConnect Filo' donanımlı Farmall X, Farmall C AD2 ve Farmall A AD4 Faz 5 serileri yer alıyor.



Şirket, 'Hassas Tarım Ürünleri', 'Tarımsal Ekipmanlar' ve 'Tarlam Cepte' uygulamalarıyla da çiftçilere dijital tarım çözümlerini fuarda sunuyor.



- 'Dijital dönüşüm sürecinde güçlü adımlar attık'

Açıklamada görüşlerine yer verilen TürkTraktör Şirket Lideri Matthieu Sejourne, Çukurova'da çiftçilerle yeniden buluşarak TürkTraktör'ün en son teknoloji ürünlerini tanıtmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.



Türk tarımının dönüşümüne 70 yılı aşkın süredir yön veren üreticiler arasında yer aldıklarına değinen Sejourne, çiftçilerin emeğine ve Türkiye ekonomisine katkı sunmanın gururunu yaşadıklarını aktardı.

Sejourne, tarım mekanizasyonundaki öncü rollerini, dijitalleşme yolunda attıkları adımlarla geleceğe taşıdıklarını vurgulayarak, 'Liderliğimizi güçlendiren vizyonumuzu çiftçilerimizle paylaşmak adına, Adana Tarım Fuarı bizim için büyük önem taşıyor. Çukurova'nın bereketli topraklarında mevcut teknolojilerimizin güncel örneklerini sergiliyoruz.' değerlendirmesinde bulundu.



TTConnect Filo ve araç takip sisteminin modellerinde standart donanım haline geldiğini belirten Sejourne, bu yeniliğin, çiftçilere kullanım kolaylığı ve operasyonel verimlilik sağlamanın yanı sıra dijital dönüşüm sürecinde attıkları güçlü bir adımı temsil ettiğini ifade etti.



Sejourne, traktörlerin yanı sıra yerli üretim tarımsal ekipmanları, hassas tarım çözümleri ve dijital platformlarıyla da üretimin her aşamasında çiftçilerin yanında olduklarını aktararak, şöyle devam etti:



'Geniş ürün gamımız, akıllı yönlendirme sistemlerimiz ve yerli TTConnect çözümümüzün yanı sıra yapay zeka destekli TrakBot ve Tarlam Cepte uygulamalarımızla çiftçilerimizin dijital tarıma geçişini kolaylaştırıyoruz. TürkTraktör olarak, kurulduğumuz günden bugüne kadar olduğu gibi, insan odaklı yaklaşımımızla Türk tarımını daha güçlü ve sürdürülebilir bir geleceğe taşımaya devam edeceğiz.'

- Fuara özel kampanya

TürktTraktör'ün çiftçilere dijital karar desteği sunmak için geliştirdiği Tarlam Cepte mobil uygulaması, kullanıcı dostu özellikleri ve kampanyalarıyla öne çıkıyor.



Günün her saati destek veren yapay zeka destekli tarımsal sohbet robotu TrakBot, hava durumu raporlarından güncel kampanyalara, gübreleme önerilerinden sulama tavsiyelerine kadar birçok konuda çiftçilere yanıt veriyor. Dijital asistan TrakBot, uydu görüntüleri ve bitki sağlığı analizlerini de çiftçilere sunabiliyor. Traktör, tarımsal ekipman, hassas tarım çözümleri ve diğer ürünler hakkında bilgi almak isteyen çiftçiler, en yakın bayi ve servis noktalarının konumlarına uygulama üzerinden ulaşabiliyor.

Şirket, fuara özel traktör, ekipman ve hassas tarım ürünlerinde çiftçilere kampanyalar sunuyor.



TT Finans kampanyası kapsamında 4 milyon liraya kadar kredi tutarlarında 2, 3, 4 ve 5 yıllık vade ve faiz oranı seçenekleri bulunuyor. Ayrıca, kısa dönem traktör kredisi ihtiyaçları için 1 milyon liraya kadar 3, 6 ve 9 aylık vadelerde esnek ödeme koşulları sağlanıyor.

Ekipman tarafında, New Holland TC ve CH modellerinde 4 yıla kadar 0 faizli leasing imkanı, TLH modelinde ise 2 yıla kadar 0 faizli leasing avantajı sunuluyor. New Holland CX ile New Holland ve Case IH büyük balya makinelerinde peşinat destekli leasing kampanyaları 4 yıla kadar 0 faizle müşterilerle buluşuyor. 'Ödero' kullanımlarına özel New Holland hassas ekim ve gübre serpme ile Case IH hassas ekim ürünlerinde 5 taksit üzerine ek 3 taksit avantajı sağlanıyor. Hassas tarım ürünlerinde ise SmartMole's Akıllı Sulama Yönetim Kiti satın alımlarında, 12 aya varan taksit imkanı veriliyor.

