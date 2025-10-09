İSTANBUL (AA) - TürkTraktör'ün premium markası Case IH, Faz 5 emisyon seviyesine sahip yeni bahçe serisi traktörlerini ve hassas tarım çözümlerini Bursa Tarım Fuarı'nda çiftçilerin beğenisine sundu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Case IH standında ilk kez tanıtılan JXB serisi ile JXE Multi tek çeker modelleri dikkat çekerken, JXE, JXC, Farmall X, Farmall C AD2 ve Farmall A AD4 serileri de fuarda yer aldı.

Case IH, traktör ve tarımsal ekipman ürünlerinde fuara özel kampanyalar düzenliyor. TT Finans kampanyası kapsamında 4 milyon liraya kadar kredilerde 2 ila 5 yıl arasında vade ve uygun faiz oranları sunulurken, kısa dönem kredi ihtiyaçları için 1 milyon liraya kadar 3, 6 ve 9 ay vadeli seçenekler sağlanıyor.

Farmall C ve Farmall A model traktör alımlarında TTGuide sisteminin hediye edildiği kampanya ekim ayı boyunca geçerli olacak. Büyük balya makinelerinde peşinat destekli leasing imkânı ve sıfır faiz avantajı da çiftçilere sunulan diğer fırsatlar arasında yer alıyor.

Hassas ekim ürünlerinde Ödero kullanımlarına özel olarak 5+3 taksit seçeneği sağlanırken, TTGuide sistem alımlarında 5 bin lira değerinde A101 market puanı hediye ediliyor. Ayrıca, belirli model traktör alımlarında 50 bin liraya kadar Opet yakıt puanı kampanyası da dikkati çekiyor.

- Yeni JXB serisi 102 HP'ye kadar motor gücü sunuyor

Fuarda sergilenen JXB serisi, 50 HP'den 102 HP'ye kadar değişen motor güçleriyle ve 416 Nm'ye kadar çıkan tork değeriyle bahçe tarımında yüksek performans sunmayı hedefliyor. Seride yer alan modellerde çeşitli şanzıman seçenekleri, Power Shuttle mekik kolu, Hi-Lo şanzıman ve sürüngen vites gibi özellikler bulunuyor.

2 bin 800 kilogram hidrolik kaldırma kapasitesi, Servo PTO ve senkronize kuyruk mili seçenekleri ile farklı ekipmanlarla çalışma imkânı sağlayan seri, çevre dostu Faz 5 motor teknolojisiyle sunuluyor.



Fuar kapsamında tanıtılan traktör serilerinde, TTConnect Filo ve Araç Takip Sistemi fabrika çıkışlı olarak sunuluyor. Bu sistem ile traktörlerin anlık konumu, yakıt tüketimi, çalışma süresi, bakım periyotları ve geçmiş hareket verileri dijital olarak takip edilebiliyor.

Yerli üretim akıllı yönlendirme sistemi TTGuide, traktör kullanımında hataları azaltarak yakıt ve zaman tasarrufu sağlıyor. Sisteme entegre edilen geri görüş kamerası ve telefon tutucu gibi donanımlar, kullanıcı konforunu artırıyor.



Case IH standında ayrıca Density Büyük Balya Makinesi, Pnömatik Hassas Ekim Makinesi, RedPro Küçük Balya Makinesi, Toprak İşleme Makinesi ve Pulluk gibi tarımsal ekipmanlar da sergilendi. Bu ekipmanlar, yüksek verimlilik, kullanım kolaylığı ve çeşitli çalışma koşullarına uygunluk gibi özellikleriyle dikkat çekiyor.

- 'Case IH'in son teknoloji ürünlerini çiftçilerle buluşturmanın mutluluğu içindeyiz'

Case IH ürün gamımızda tamamen yeni bir seri olan JXB modellerimizi fuarda tanıtıyoruz. Ayrıca JXE Multi serimize eklenen yeni tek çeker traktörlerimiz de ziyaretçilerimizin ilgisine sunuluyor. JXE, JXC, Farmall X, Farmall C AD2 ve Farmall A AD4 serilerinde ise artık fabrika çıkışlı olarak TTConnect Filo ve Araç Takip Sistemi bulunuyor. Traktörlerimizin yanı sıra, tüm çiftçilerimizi Case IH Density Büyük Balya Makinesi, Pnömatik Hassas Ekim Makinesi, RedPro Küçük Balya Makinesi, RedPro Toprak İşleme Makinesi ve RedPro Pulluklar gibi verimli ve çevreci ekipmanlarımızı yakından incelemeye davet ediyoruz



Açıklamada görüşlerine yer verilen TürkTraktör Ticari İş Lideri Ahmet Canbeyli, premium özellikleriyle profesyonellerin tercihi olan Case IH'in son teknoloji ürünlerini Bursa'da çiftçilerle buluşturmaktan memnuniyet duyduklarını belirtti.

Canbeyli, Case IH ürün gamında tamamen yeni seri olan JXB modellerine fuarda yer verdiklerini aktararak, şöyle devam etti:



