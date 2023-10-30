İzmir

Ege İhracatçı birliklerinden yapılan açıklamaya göre, turşu ihracatı ocak-eylül döneminde geçen yıla oranla yüzde 14 arttı.

Turşu 260 milyon dolarlık ihracat performansıyla Türkiye'nin 1 milyar 700 milyon dolarlık meyve sebze mamulleri ihracatında lider ürün grubu oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, modern tesislerde üretilen Türk turşusunun dünyanın her tarafından talep gördüğünü belirtti.

Turşu ihraç edilen ülke sayısının 136'ya çıktığını vurgulayan Uçak, "Turşu ihracatından 2022 yılında 340 milyon dolar döviz getirisi elde ettik. Bu senenin ocak-eylül döneminde ise 260 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi. Bu sene 400 milyon dolarlık döviz bekliyoruz. Ayrıca Ege Bölgesinin turşu ihracatında 300 milyon dolara çıkması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. 2024 yılında da turşu ihracatımızı 500 milyon doların üzerine taşımayı hedefliyoruz. Ege Bölgesi olarak Türkiye'nin turşu ihracatının yüzde 77'lik büyük dilimini gerçekleştiriyoruz." ifadelerini kullandı.

En çok talep biber ve kornişon turşusuna

Ocak-eylül döneminde Türkiye'nin turşu ihracatında ilk sıranın sahibi 118 milyon 200 bin dolarlık tutarla biber turşusu oldu. En çok tercih edilen turşu türlerinden kornişon turşusunun ihracatından 109 milyon 287 bin dolar döviz geliri elde edildi. Türkiye, diğer sebzelerden yapılan turşuların ihracatından 32 milyon doları hanesine yazdırdı.

Yine bu dönemde Almanya 70 milyon dolarlık Türk turşusu talebiyle ilk sırada yer alırken, Hollanda 47 milyon dolarlık taleple zirve ortağı oldu.