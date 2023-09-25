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Öte yandan, bugün düzenlenen 2023 Tıp Doktorluğu Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği için Seviye Tespit Sınavı'na (STS Tıp Doktorluğu) katılan adaylar da ÖSYM'nin aday işlemleri sisteminden sınav sorularına ve cevap anahtarına erişebilecek.

Sınavın temel soru kitapçıkları ile cevap anahtarlarının yüzde 10'u ise ÖSYM'nin internet sitesinde yayımlandı.

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TUS 2. dönem sınavına başvuran adaylar, temel soru kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına, ÖSYM'nin " https://ais.osym.gov.tr " adresinden TC kimlik numaraları ve aday şifreleriyle 10 gün süreyle erişebilecek.

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