Haber: Damla Oya Erman

Musk, tweet dizisi içinde şunları söyledi: "Ve yakında Twitter markasına ve zamanla tüm kuşlara veda edeceğiz."

Aynı tweet dizisi içinde Musk, "Paint It Black"ı paylaştı ve ardından kullanıcı anketi başlatarak "Varsayılan platform rengini siyah yapmak" istediğini belirtti.

"Eğer yeterince iyi bir X logosu bu gece paylaşılırsa, yarın dünya genelinde kullanıma geçireceğiz," dedi.

Musk, dünyanın en zengin insanlarından biri olarak, önceden şirketleri SpaceX ve Tesla aracılığıyla roketleri fırlatma ve elektrikli araçlar üretme çabalarıyla tanınıyordu, ancak şimdi kişisel Twitter hesabında yaptığı çılgınca davranışları ve eksantrik açıklamaları ile sık sık haberlere konu oluyor - sık sık komplo teorilerini paylaşıyor ve sosyal medya platformunda kamuoyuna açık tartışmalara katılıyor.

Musk, geçtiğimiz ekim ayında 44 milyar dolar karşılığında satın aldığı siteyi devraldıktan sonra büyük değişikliklere gitti - personeli büyük ölçüde azalttı ve sık sık hizmet kesintilerine neden olan ve teknoloji izleyicileri tarafından dikkat çekilen tartışmalı politika değişikliklerini denetledi.

Ayrıca, Twitter'ın iflas başvurusu riski altında olabileceği konusunda sürekli uyardı. Bu ay içinde, platformun hala reklam gelirlerinde %50'lik bir düşüş ve yoğun borç yükü nedeniyle negatif bir nakit akışına sahip olduğunu açıkladı.