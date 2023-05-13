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U16 Gelişim Ligi'nin üçüncüsü ise Kayserispor'u 2-0 yenen Galatasaray oldu.

'En İyi Kaleci' ödülünü Beşiktaş'tan Mehmet Tuğra Yeşilyurt, 'Gol Kralı' ödülünü Galatasaray'dan İsmail Kadir Kalafat, 'En İyi Oyuncu' ödülünü Beşiktaş'tan Mustafa Erhan Hekimoğlu, 'En İyi Teknik Direktör' ödülünü ise Beşiktaş Teknik Direktörü Kaya Tevfik Saygılı aldı.

Maçın ardından U16 Gelişim Ligi'nde ödüller de sahiplerini buldu.

Konyaspor'u 3-0 mağlup ederek U16 Gelişim Ligi'ni şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş'ta karşılaşma sonrası siyah-beyazlı futbolcular, büyük coşku yaşadı.

Karşılaşmada ilk gol 38'inci dakikada Cumali Gürsel'den geldi ve Beşiktaş ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. İkinci yarının ilk dakikalarında Beşiktaş 2. golü buldu. Mustafa Erhan Hekimoğlu, 48'inci dakikada takımını 2-0 öne geçirdi. Dakika 59'da Ozan Sevim'in ayağından gelen golle maçın skoru belirlendi: 3-0.

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