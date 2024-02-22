Haber: Damla Oya Erman

Salı günü yapılan açıklamada, Uber'ın robotik şirket Cartken ve Japon endüstri devi Mitsubishi Electric ile iş birliği yaparak başlatacağı otonom kaldırım robotlarıyla, Uber Eats siparişlerinin Tokyo'nun belirli bölgelerinde teslimatına başlanacağı duyuruldu.

Japonya, Uber Eats platformunda otonom teslimat hizmetinin sunulacağı ilk uluslararası pazar olacak. Ancak Japonya, konukseverlik endüstrisinde robot yardımcıları benimsemekte yabancı değil ve birçok popüler restoran zinciri yıllardır robot garsonları kullanıyor.

Cartken'in Model C robotları, yiyecekleri teslim etmek ve Tokyo'nun kaldırımlarında seyahat etmek için tasarlanmıştır ve işlemler Mitsubishi Electric tarafından denetlenecek.

Model C robotları, çevrelerindeki engellerden kaçınmak, yayalara yol vermek ve trafik ışıklarında durmak için tasarlanmıştır. Ayrıca, yiyecekleri taşımak için uygun bir sıcaklıkta tutmak için bir kargo bölmesine sahiptirler.

Uber Eats ve Cartken, 2022'de Miami'nin bazı bölgelerinde otonom robot teslimat hizmetlerini başlatmak için iş birliği yapmış ve geçen yıl Fairfax, Virginia'da robot teslimatını genişletmişti.

Japonya, son zamanlarda Almanya tarafından dünya ekonomisinin üçüncü büyük ekonomisi olarak devralınmıştır ve uzun yıllardır yaşlanan nüfus ve küçülen işgücüyle lojistik altyapısına büyük bir baskı getirmiştir.

Mitsubishi Electric'teki Gelişmiş Uygulama Geliştirme Merkezi'ndeki Kıdemli Genel Müdür Shoji Tanaka, robot teslimat hizmetlerinin, gelecekte daha da ciddileşecek lojistik krizine karşı etkili bir önlem olarak kabul edildiğini belirtti.

Tanaka, Mitsubishi'nin Cartken ile bu tür sosyal sorunlara yanıt vermek için çalıştığını söyledi ve bu yeni girişimin Japonya'da robot teslimat hizmetlerinin yayılmasına bir katalizör olmasını umduklarını ekledi. Tanaka ayrıca, Mitsubishi'nin güçlü yanlarından biri olan bina ve fabrika altyapısıyla birlikte çalışarak, otonom robotların çeşitli tesislerde teslimat yapabilmesini sağlamayı hedeflediklerini belirtti.