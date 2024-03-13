Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı organizasyonunda çeyrek finalistler yarın belli olacak.
Organizasyondaki tek Türk temsilcisi Fenerbahçe, son 16 turu rövanşında, ilk maçta deplasmanda 3-0 mağlup ettiği Belçika'nın Union Saint-Gilloise takımını konuk edecek. Ülker Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 20.45'te başlayacak.
Yarının maç programı şöyle:
20.45 Viktoria Plzen (Çekya)-Servette (İsviçre) (İlk maç: 0-0)
20.45 Fenerbahçe-Union Saint-Gilloise (Belçika) (3-0)
20.45 PAOK (Yunanistan)-Dinamo Zagreb (Hırvatistan) (0-2)
20.45 Fiorentina (İtalya)-Maccabi Haifa (İsrail) (4-3)
23.00 Aston Villa (İngiltere)-Ajax (Hollanda) (0-0)
23.00 Club Brugge (Belçika)-Molde (Norveç) (1-2)
23.00 Lille (Fransa)-Sturm Graz (Avusturya) (3-0)
23.00 Maccabi Tel Aviv (İsrail)-Olympiakos (Yunanistan) (4-1)Kaynak: AA