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Yarının maç programı şöyle:

Organizasyondaki tek Türk temsilcisi Fenerbahçe, son 16 turu rövanşında, ilk maçta deplasmanda 3-0 mağlup ettiği Belçika'nın Union Saint-Gilloise takımını konuk edecek. Ülker Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 20.45'te başlayacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı organizasyonunda çeyrek finalistler yarın belli olacak.

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