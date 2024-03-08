Fenerbahçe, Union Saint-Gilloise deplasmanında 20. dakikada Michy Batshuayi, 84. dakikada Jayden Oosterwolde ve 90+4. dakikada penaltıdan Dusan Tadic'in golleriyle 3-0 kazandı.

Çeyrek finale yükselecek takımların belirleneceği son 16 turu rövanş karşılaşmaları, 14 Mart'ta oynanacak.

Alınan sonuçlar şöyle:

Union Saint-Gilloise (Belçika)-Fenerbahçe: 0-3

Dinamo Zagreb (Hırvatistan)-PAOK (Yunanistan): 2-0

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Maccabi Haifa (İsrail)-Fiorentina (İtalya): 3-4

Servette (İsviçre)-Viktoria Plzen (Çekya): 0-0

Kaynak: AA