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PFDK'den Beşiktaş Başkanı Hasan Arat ile kulüplere para cezası

PFDK'den Beşiktaş Başkanı Hasan Arat ile kulüplere para cezası

Alınan sonuçlar şöyle:

Fenerbahçe, Union Saint-Gilloise deplasmanında 20. dakikada Michy Batshuayi, 84. dakikada Jayden Oosterwolde ve 90+4. dakikada penaltıdan Dusan Tadic'in golleriyle 3-0 kazandı.

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