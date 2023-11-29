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UEFA Avrupa Konferans Ligi gruplarında 5. hafta maçlarının programı (TSİ) şöyle:

Turnuvada mücadelede eden Türk takımlarından, D Grubu'ndan çıkma olasılığı kalmayan Beşiktaş, Belçika temsilcisi Club Brugge'ü saat 20.45'te konuk edecek. H Grubu lideri Fenerbahçe ise deplasmanda Danimarka'nın Nordsjaelland takımına TSİ 23.00'te konuk olacak.

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