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UEFA Avrupa Konferans Ligi gruplarında 6. hafta maçlarının programı (TSİ) şöyle:

H Grubu'nda yer alan Fenerbahçe ise sahasında saat 20.45'te Slovakya temsilcisi Spartak Trnava'yı ağırlayacak.

Turnuvada mücadelede eden Türk takımlarından Beşiktaş , D Grubu'nda deplasmanda İsviçre'nin Lugano takımına TSİ 23.00'te konuk olacak.

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