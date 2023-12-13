Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üçüncü önemli organizasyonunda 6. hafta, yarın 8 grupta 16 maçla tamamlanacak.

Turnuvada mücadelede eden Türk takımlarından Beşiktaş, D Grubu'nda deplasmanda İsviçre'nin Lugano takımına TSİ 23.00'te konuk olacak.

H Grubu'nda yer alan Fenerbahçe ise sahasında saat 20.45'te Slovakya temsilcisi Spartak Trnava'yı ağırlayacak.

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar, gündemi değerlendirdi Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar, gündemi değerlendirdi

UEFA Avrupa Konferans Ligi gruplarında 6. hafta maçlarının programı (TSİ) şöyle:

20.45 Legia Varşova (Polonya)-AZ Alkmaar (Hollanda)

20.45 Zrinjski (Bosna Hersek)-Aston Villa (İngiltere)

20.45 Genk (Belçika)-Cukaricki (Sırbistan)

20.45 Ferencvaros (Macaristan)-Fiorentina (İtalya)

20.45 PAOK (Yunanistan)-HJK (Finlandiya)

20.45 Aberdeen (İskoçya)-Eintracht Frankfurt (Almanya)

20.45 Ludogorets (Bulgaristan)-Nordsjaelland (Danimarka)

20.45 Fenerbahçe-Spartak Trnava (Slovakya)

23.00 Slovan Bratislava (Slovakya)-Olimpija Ljubljana (Slovenya)

23.00 Lille (Fransa)-KI Klaksvik (Faroe Adaları)

23.00 Maccabi Tel Aviv (İsrail)-Gent (Belçika)

23.00 Zorya (Ukrayna)-Breidablik (İzlanda)

23.00 Viktoria Plzen (Çekya)-Astana (Kazakistan)

23.00 Dinamo Zagreb (Hırvatistan)-Ballkani (Kosova)

23.00 Club Brugge (Belçika)-Bodo/Glimt (Norveç)

23.00 Lugano (İsviçre)-Beşiktaş

Kaynak: AA