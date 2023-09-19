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UEFA Avrupa Konferans Ligi gruplarında ilk hafta maçlarının programı şöyle:

8 grupta 32 takımın mücadele edeceği turnuvada, grup liderleri doğrudan son 16 turuna kalacak. Grup ikincileri ise UEFA Avrupa Ligi'nde gruplarını 3. sırada tamamlayan takımlar ile play-off maçlarına çıkacak. Eşleşmeleri geçen taraflar, adlarını üst tura yazdıracak.

H Grubu ilk maçında sarı-lacivertli ekip, Danimarka ekibi Nordsjaelland'ı 19.45'te ağırlayacak. Siyah-beyazlılar ise D Grubu'nda Belçika'nın Club Brugge takımıyla TSİ 22.00'de deplasmanda karşılaşacak.

Turnuvada mücadelede eden Türk takımları Beşiktaş ve Fenerbahçe 'nin yanı sıra, ilk haftanın kalan karşılaşmaları, 21 Eylül Perşembe günü oynanacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üçüncü önemli organizasyonunda grup etabı, yarın Lille ile Olimpija Ljubljana arasındaki tek maçla başlayacak.

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