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Fenerbahçe ile çeyrek final bileti alan Viktoria Plzen, PAOK, Fiorentina, Lille, Aston Villa, Club Brugge ve Olympiakos, sarı-lacivertlilerin muhtemel rakipleri arasında yer alıyor.

UEFA Avrupa Konferans Ligi 'nde çeyrek ve yarı final eşleşmeleri, bugün TSİ 16.00'da İsviçre'nin Nyon kentindeki kura çekimiyle belirlenecek.

İsmail Kartal: Çeyrek finale yükseldik, camiamıza ve ülkemize hayırlı olsun

İsmail Kartal: Çeyrek finale yükseldik, camiamıza ve ülkemize hayırlı olsun

Alınan sonuçlar şöyle:

Ahmetcan Kaplan'ın takımı Ajax ise deplasmanda Aston Villa 'ya 4-0 yenilerek turnuvaya veda etti.

Milli futbolcu Yusuf Yazıcı'nın 90 dakika forma giydiği mücadelede Lille , sahasında Sturm Graz ile 1-1 berabere kaldı.

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