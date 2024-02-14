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Play-off turu ilk maçlarının programı şöyle:

UEFA Avrupa Konferans Ligi 'nde H Grubu'nu lider tamamlayarak doğrudan son 16 turuna kalan Fenerbahçe'nin rakibi ise play-off turunun sona ermesinin ardından 23 Şubat Cuma günü düzenlenecek kura çekiminde belli olacak.

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