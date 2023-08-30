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Beşiktaş'ın Dinamo Kiev'i 3-2, Fenerbahçe'nin Twente'yi 5-1 mağlup ettiği play-off turu ilk maçlarında Yukatel Adana Demirspor ise Genk'e 2-1 yenilmişti.

Fenerbahçe ise TSİ 20.00'de Hollanda temsilcisi Twente ile deplasmanda karşılaşacak.

Beşiktaş, saat 21.00'de Ukrayna ekibi Dinamo Kiev'i konuk edecek.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasında grup maçları öncesi son eleme aşaması olan play-off turu, 22 maçla sona erecek.

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