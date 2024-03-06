Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı organizasyonunda son 16 turu ilk maçları yarın, rövanş mücadeleleri ise 14 Mart Perşembe günü oynanacak.

Organizasyondaki tek Türk temsilcisi Fenerbahçe, Belçika'nın Union Saint-Gilloise ekibine TSİ 23.00'te konuk olacak.

Yarının maç programı şöyle:

20.45 Ajax (Hollanda)-Aston Villa (İngiltere)

20.45 Molde (Norveç)-Club Brugge (Belçika)

20.45 Olympiakos (Yunanistan)-Maccabi Tel Aviv (İsrail)

20.45 Sturm Graz (Avusturya)-Lille (Fransa)

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23.00 Union Saint-Gilloise (Belçika)-Fenerbahçe

23.00 Dinamo Zagreb (Hırvatistan)-PAOK (Yunanistan)

23.00 Maccabi Haifa (İsrail)-Fiorentina (İtalya)

23.00 Servette (İsviçre)-Viktoria Plzen (Çekya)

Kaynak: AA