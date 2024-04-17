Bu içeriğe tepkiniz

Bunlar da ilginizi çekebilir

Çeyrek final rövanş maçlarının programı şöyle:

Yarı final müsabakalarının 2 ve 9 Mayıs'ta yapılacağı Avrupa Konferans Ligi'nde kupanın sahibi, 29 Mayıs'ta Yunanistan'ın başkenti Atina'daki Ayasofya Stadı'ndaki finalde belli olacak.

Fenerbahçe, deplasmanda 3-2 yenildiği Yunanistan'ın Olympiakos takımını konuk edecek. Ülker Stadı'nda oynanacak müsabaka yarın saat 22.00'de başlayacak ve TV8'den canlı yayınlanacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı organizasyonunda yarı finalistler belli olacak.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.