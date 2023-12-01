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TSİ 23.00'te başlayan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

E Grubu'nda Liverpool, F Grubu'nda Rennes ve Villarreal, G Grubu'nda Slavia Prag ve Roma, H Grubu'nda Bayer Leverkusen tur atlamayı garantiledi.

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