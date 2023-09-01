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Rövanşların sonuçları ve ilk maçların skorları şöyle:

Karabağ, Slavia Prag, Sheriff, Aris Limasol, Sparta Prag, Olympiakos, Ajax, Union Saint-Gilloise, Hacken ve LASK, grup aşamasına yükseldi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş: Bugün güzel bir gün oldu, mutluyuz

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş: Bugün güzel bir gün oldu, mutluyuz

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