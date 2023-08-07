Bu içeriğe tepkiniz

Bunlar da ilginizi çekebilir

KI Klaksvik (Faroe Adaları)/Molde (Norveç) - Sheriff (Moldova)/BATE (Belarus)

Eşleşmeler şöyle:

Atıcılıkta hedef "engelsiz poligonları" tüm Türkiye'ye yaymak

Atıcılıkta hedef "engelsiz poligonları" tüm Türkiye'ye yaymak

Elenmesi halinde yoluna UEFA Avrupa Ligi play-off turundan devam edecek sarı-kırmızılı ekip, bu turda Azerbaycan temsilcisi Karabağ ile Finlandiya'nın HJK Helsinki takımı arasındaki eşleşmeyi kazanan tarafla karşılaşacak. İstanbul temsilcisi, ilk maçı, evinde oynayacak.

İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde düzenlenen kura töreninde, Galatasaray 'ın Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Slovenya temsilcisi Olimpija Ljubljana'ya elenmesi halinde karşılaşacağı muhtemel rakipler de belirlendi.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.