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Milot Rashica, Beşiktaş için İstanbul'da

Milot Rashica, Beşiktaş için İstanbul'da

Avrupa Ligi'nde tamamı yarın yapılacak 3. eleme turu rövanş maçlarının TSİ programı şöyle:

Tur atlayan takımlar, play-off'larda mücadele etmeye hak kazanacak. Play-off karşılaşmaları, 24 ve 31 Ağustos'ta oynanacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli ikinci turnuvasının rövanşlarında 7 maç yapılacak.

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