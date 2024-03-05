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Organizasyonda son 16 turunun maç programı şu şekilde:

Son 16 turunda, milli futbolculardan Orkun Kökçü'nün takımı Benfica ile Rıdvan Yılmaz'ın takımı Rangers, 7 Mart Perşembe günü karşı karşıya gelecek.

Avrupa futbol unun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda son 16 turu ilk maçları 6-7 Mart, rövanşlar ise 14 Mart'ta oynanacak.

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