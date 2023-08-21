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Tamamı (TSİ) 22.00'de oynanacak karşılaşmaların programı şöyle:

Bu sezon organizasyondaki tek Türk temsilcisi Galatasaray, çarşamba günü Norveç'in Molde takımına konuk olacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasında play-off turu ilk maçları, yarın ve 23 Ağustos Çarşamba günü oynanacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi 'nde grup maçları öncesi son eleme aşaması olan play-off turu yarın başlayacak.

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