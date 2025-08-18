Ole Gunnar Solskjaer: Harika bir kazanma şekli olduğunu söyleyebilirim
Ole Gunnar Solskjaer: Harika bir kazanma şekli olduğunu söyleyebilirim
İçeriği Görüntüle

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu ilk maçları yarın başlayacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasında play-off turu ilk maçları, yarın ve 20 Ağustos Çarşamba günü yapılacak.

Fenerbahçe, 20 Ağustos Çarşamba günü saat 22.00'de Portekiz ekibi Benfica'yı konuk edecek.

Karşılaşmaların rövanşları ise 26-27 Ağustos'ta oynanacak.

Tamamı TSİ 22.00'de başlayacak play-off turu ilk maçlarının programı şöyle:

Yarın:

Ferencvaros (Macaristan) - Karabağ (Azerbaycan)

Kızılyıldız (Sırbistan) - Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi)

Rangers (İskoçya) - Club Brugge (Belçika)

20 Ağustos Çarşamba:

Bodo/Glimt (Norveç) - Sturm Graz (Avusturya)

Celtic (İskoçya) - Kairat (Kazakistan)

Basel (İsviçre) - Kopenhag (Danimarka)

Fenerbahçe - Benfica (Portekiz)

Kaynak: AA