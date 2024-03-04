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TSİ 23.00'te başlayacak son 16 turu rövanş maçları programı şu şekilde:

Organizasyonda çeyrek ve yarı final eşleşmeleri, 15 Mart Cuma günü İsviçre'nin Nyon kentindeki kura çekimiyle belirlenecek.

" Devler Ligi "nde çeyrek finale yükselen takımlar, 5-6 ve 12-13 Mart tarihlerindeki rövanş karşılaşmaları sonunda belli olacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının son 16 turunda rövanş karşılaşmaları, yarın ve 6 Mart Çarşamba günü 4 maçla başlayacak.

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