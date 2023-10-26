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Alınan sonuçlar şöyle:

Filistin bayrakları açan Celtic taraftarı, "Yürü, yürü; yüreğindeki umutla; ve asla yalnız yürümeyeceksin!" sloganları attı.

UEFA Şampiyonlar Ligi E Grubu maçında, İskoç temsilcisi Celtic ile İspanya ekibi Atletico Madrid'in 2-2 berabere kaldığı maçın tamamında, İsrail'in abluka altındaki Gazze'ye saldırıları nedeniyle taraftarlar, Filistin bayrağı açtı. Celtic taraftarları, maç öncesinde tribünün bir bölümünde Filistin bayraklı koreografi de yaptı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki 1 numaralı organizasyonunda, E, F, G ve H gruplarında 6 maç oynandı.

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