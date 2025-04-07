Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunun çeyrek final ilk ayağında yarın ve 9 Nisan Çarşamba günü 4 karşılaşma yapılacak.
Karşılaşmaların rövanşları, 15-16 Nisan'da oynanacak.
"Devler Ligi"nde çeyrek final ilk maçlarının programı (TSİ) şöyle:
Yarın:
22.00 Arsenal (İngiltere)-Real Madrid (İspanya)
22.00 Bayern Münih (Almanya)-Inter (İtalya)
9 Nisan Çarşamba:
22.00 Paris Saint-Germain (Fransa)-Aston Villa (İngiltere)
22.00 Barcelona (İspanya)-Borussia Dortmund (Almanya)
Kaynak: AA