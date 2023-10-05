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Alınan sonuçlar şöyle:

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki 1 numaralı organizasyonunda, E, F, G ve H gruplarında ikinci maçlar oynandı.

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