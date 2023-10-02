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Son kez mevcut formatla düzenlenecek turnuvada, ikinci hafta maçlarının programı şöyle:

Turnuvada mücadele eden tek Türk takımı Galatasaray, A Grubu'nda İngiltere temsilcisi Manchester United'a Old Trafford Stadı'nda yarın TSİ 22.00'de konuk olacak.

Alanyaspor'un yardımcı antrenörü İsmail Serbest: Bu kadar kolay mağlup olabileceğimizi tahmin etmiyorduk

Alanyaspor'un yardımcı antrenörü İsmail Serbest: Bu kadar kolay mağlup olabileceğimizi tahmin etmiyorduk

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunda grup etabının ikinci haftası, yarın ve 4 Ekim Çarşamba günü toplam 16 maçla tamamlanacak.

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