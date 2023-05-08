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Fenerbahçe deplasmanda Giresunspor ile 1-1 berabere kaldı

Fenerbahçe deplasmanda Giresunspor ile 1-1 berabere kaldı

İki karşılaşma da TSİ 22.00'de başlayacak.

Diğer yarı final karşılaşmasında ise İtalya ekipleri karşılaşacak. Turnuvadan 7 kez zaferle ayrılan Milan, 3 kupası bulunan Inter'i 10 Mayıs Çarşamba günü San Siro Stadı'nda konuk edecek.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının ilk yarı final mücadelesinde, 14 kupayla organizasyon tarihinin en başarılı takımı konumundaki İspanya temsilcisi Real Madrid, ilk şampiyonluğuna ulaşmayı hedefleyen İngiltere'nin Manchester City takımını ağırlayacak.

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