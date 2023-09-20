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Alınan sonuçlar şöyle:

F Grubu'ndaki karşılaşmada ise Paris Saint-Germain, sahasında ağırladığı Borussia Dortmund'u Kylian Mbappe (penaltı) ve Achraf Hakimi'nin golleriyle 2-0 yenerek "Devler Ligi"ne galibiyetle başladı.

Son şampiyon Manchester City, ilk yarısını 1-0 geride kapadığı maçta Kızılyıldız'ı Julian Alvarez (2) ve Rodri'nin golleriyle 3-1 yendi.

İspanyol ekibinin Polonyalı yıldızı Lewandowski, Avrupa kupalarında 100 gole ulaşan 3. oyuncu oldu. Portekizli Cristiano Ronaldo kariyerinde 145, Arjantinli Lionel Messi ise 132 gol atmıştı.

H Grubu mücadelesinde Barcelona, sahasında ağırladığı Antwerp'i Joao Felix (2), Jelle Bataille (kendi kalesine), Robert Lewandowski ve Gavi'nin golleriyle 5-0 mağlup etti.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki 1 numaralı organizasyonunda, E, F, G ve H gruplarında maçlar oynandı.

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