Kiev

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Herson bölgesindeki Dnipro Nehri'nin sağ kıyısında 28 yerleşim yerinin su altında kalmaya devam ettiği belirtildi.

Bölgeden 2 bin 779 kişinin tahliye edildiği aktarılan açıklamada, buradaki 7 köyden suyun tamamen çekildiği aktarıldı.

Açıklamada, “Olgivka, Mıkaylivka, Lvov, Burgunka, Stepanivtsi, Bobroviy Kut ve Zapovit köylerinden su tamamen çekilmiştir.” ifadesi kullanıldı.

Ukrayna’nın Herson Bölgesi Askeri İdaresinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada da sabah itibarıyla sel bölgesinde su seviyesinin düne göre 32 santimetre gerileyerek 2,13 metre olduğu kaydedildi.

Ukrayna Çevre Koruma ve Doğal Kaynaklar Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise Dnipro Nehri'nde de su seviyesinin azalmaya devam ettiğine dikkat çekildi.

Nehirde su seviyesinin 2 metre 44 santimetre olduğu aktarılan açıklamada, “Su seviyesi, her saatte 1-3 santimetre düşmektedir.” denildi.

Açıklamada, doğa koruma parklarında durumun zor olduğuna dikkat çekilerek “Nijnedniprovski” doğa parkında suyun yavaş yavaş çekilerek 2 metre 40 santimetre seviyesinde olduğu belirtildi.

“Velikiy Lug” ulusal parkında su alanının daralmaya devam ettiğine dikkat çekilen açıklamada, “Kamyanskaya Siç” milli parkında su seviyesinin 10 metreden fazla düştüğü kaydedildi.

Öte yandan sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntülerde, yerleşim yerlerinde su seviyesinin azaldığı, bazı yerlerde suyun tamamen çekilmesi sonucu çamur biriktiği görüldü.

Görüntülerde, arama kurtarma ekiplerinin suyun çekildiği yerleşim yerlerindeki evlerin bodrum katlarından suyu pompalamaya çalıştığı anlaşıldı.

AA