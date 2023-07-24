Donetsk

Rusya ile Ukrayna arasında savaş devam ederken, Donetsk bölgesinde Avdiyivka yönünde yoğun çatışmalar yaşanıyor.

Ukrayna ordusunun 35. Deniz Piyade Tugayı'nın da askeri faaliyetler gerçekleştirdiği bölgede, bu tugaya bağlı gruplar cephede savaşan birliklere destek veriyor.

Rus askeri güçlerinin mevzilerini dronlarla keşfedip, buralara "SPG" model bombaatarla atış yapan gruplar, ön cephedeki askerlerin ilerlemesini sağlıyor.

"Orduya gönüllü olarak katıldım"

Kod adı "Barsa" olan bombaatar grup başı çavuş, faaliyetleri hakkında bilgi vererek, ön cephedeki birliklere destek olduklarını belirtti.

Ön cephede savaşan birliklerin ilerlemesini sağlamaya çalıştıklarını söyleyen Barsa, "Hedefimiz, Rus birliklerinin ilerlemesini engellemek, askerlerimize de ilerleme konusunda destek çıkmaktır. Böylece Rusların piyade, topçu ve bombaatar birliklerini vurmaya çalışıyoruz. Atışlarımız keşiflere bağlı. Dronlarla ne kadar çok mevzi tespit edersek, o kadar atış yapıyoruz. Yoğun çatışmalar yaşandığında gün içinde birçok kez ateş edebiliyoruz." dedi.

Vınnitsya kenti doğumlu Barsa, bu esnada kendi mevzilerine de Rus güçleri tarafından ateş edildiğini söyledi.

Savaşın ilk günlerinde Ukrayna ordusuna gönüllü olarak katıldığını dile getiren Barsa, "Savaş öncesi her insan gibi normal bir hayat yaşıyordum fakat topraklarımıza kötülük geldi. Aileleri, çocukları, toprağı korumak her Ukraynalının görevidir. Dolayısıyla savaşan askerlerimize hayatta kalmalarını ve ailelerine sağ salim dönmelerini diliyorum." ifadesini kullandı.

Barsa, kod adını da İspanya'nın önde gelen futbol kulüplerinden biri Barcelona'yı tutması nedeniyle aldığını dile getirdi.

"Topraklarımız için savaşıyoruz"

Soyadının açıklanmasını istemeyen asker Oleg, Rus mevzilerinin yerleriyle ilgili verilen koordinatlara göre ateş ettiklerini söyledi.

Oleg, şu şekilde devam etti:

"Topraklarımız için savaşıyoruz. Rusların topraklarımıza gelmesine anlam veremiyorum. Onlar, herhalde kendi topraklarıyla yetinmiyorlar ve bizden bir parça toprak koparmak istediler. Ancak bu toprak onlara değil bize ait. Rusları topraklarımızdan göndermek için elimizden geleni yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz. Onları buraya çağırmadık. Sonuna dek savaşacağız."

AA