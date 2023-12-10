Haber: Damla Oya Erman

Rus işgalinin yol açtığı çatışma, sadece insan kaybına ve yerinden edilmelere neden olmakla kalmayıp aynı zamanda Ukrayna'nın kültürel mirasını da yok etmeyi amaçlıyor. UNESCO, 1954 Lahey Anlaşması ve Protokolleri'ne dayanarak kültürel varlıklara zarar vermemeye yönelik uluslararası insancıl hukukunun gerekliliklerini vurgulayarak Ukrayna'daki kültürel mirasa yapılan saldırıları kınadı.

Ukrayna ve ABD'den gelen araştırmacılardan oluşan bir ekip, çatışmanın neden olduğu yıkımı değerlendirmek amacıyla arkeolojik bir anket gerçekleştiriyor. Ancak, hala devam eden çatışma nedeniyle cephe hattındaki zararın tam olarak değerlendirilemediği belirtiliyor. Ancak, 2022'nin Haziran ayında gerçekleşen Kyiv, Zhytomyr, Chernihiv ve Mykolaiv bölgelerinin kurtarılmasından bu yana, bazı bölgelerdeki yıkımın genel çerçevesine dair ön bir anlayış gelişmiş durumda.

Rus askerlerinin neden olduğu zararlar arasında UNESCO listesinde yer alan Çocuk (Gençlik) Bölgesel Kütüphane (eski Vasyl Tarnovsky Ukrayna Antikalar Müzesi), Ivankiv Tarih ve Yerel Tarih Müzesi, Yükseliş Kilisesi ve Oster'deki 11. yüzyıl kilisesi, kale ve mezarlık bulunuyor. Ayrıca, işgal altındaki bölgelerdeki müzelerden alınan koleksiyonlar Rusya'ya gönderilirken, bazı durumlarda Rus askerlerinin eserleri çalmak veya satmak için yağmalama yaptığı rapor ediliyor.

Araştırmaya göre, arkeolojik miras da büyük bir hızla yok ediliyor. Geniş hendek sistemleri ve füze saldırıları, Boldyni Hory gibi tarihi öneme sahip gömü alanlarına ve mezarlık sitelerine ciddi zararlar veriyor. Bu durum, Ukrayna'nın en büyük 11. yüzyıl nekropolislerinden biri olan Boldyni Hory'deki insan gömülerinin yok olmasına neden oluyor. Araştırmacılar, "Bu statik kara savaşı, II. Dünya Savaşı'nda görülen ölçekte, Ukrayna'nın kültürel mirasının 1945'ten bu yana görülmemiş bir hızda yok edildiğini belirtiyorlar."