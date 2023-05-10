Ankara

Bakanlıktan edindiği bilgiye göre, gar ve istasyon binalarının "engelsiz" hale getirilmesi için platform, rampa, özel gişeler ve engelli yardım noktaları oluşturuldu.

Marmaray ve hızlı trenlerde engellilere uygun tasarımlar devreye alındı.

Akıllı telefon veya kameralı bilgisayarı olan işitme engellilerin TCDD Taşımacılık AŞ Çağrı Merkezi aracılığıyla görüntülü hizmet alabilmesi sağlandı.

Engellilik oranı yüzde 40 ve üzeri yolcular kendileri, engellilik oranı yüzde 50 ve üzerindeki ağır engelli yolcular da kendileri ve refakatçisiyle ücretsiz seyahat edebiliyor.

Son 9 yılda hızlı, ana hat ve bölgesel trenlerde 7 milyon engelli yolcu seyahat etti. Yolcu yoğunluğu olan ana hat ve yüksek hızlı tren (YHT) garlarında hareket kabiliyeti kısıtlı yolcuların seyahatlerini kolaylaştırmak için 2 Aralık 2019 itibarıyla "Turuncu Masa" hizmeti başlatıldı.

Turuncu Masa hizmeti Ankara, Eryaman YHT garları, Eskişehir, Konya Selçuklu, Karaman, Pendik, Söğütlüçeşme, Halkalı, İzmit, Polatlı, Bozüyük, Bilecik, Arifiye, Gebze ile 26 Nisan 2023'te işletmeye alınan Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı güzergahındaki Kırıkkale, Yozgat ve Sivas istasyonlarında veriliyor. 2019 yılından bu yana 41 bin hareket kabiliyeti kısıtlı vatandaş bu hizmetten faydalandı.

PTT matikler görme engellilerin kullanımına uygun

PTT AŞ tarafından müşterilerin hizmetine sunulan 3 bin 100 PTT matik bulunuyor.

PTT matiklerin 1680'inin klavyelerinde görme engellilerin kullanımına uygun tuş takımı bulunuyor. PTT matiklerin bir kısmında para yatırma, para çekme ve makbuz alma üniteleri üzerinde görme engellilerin kullanımı için Braille alfabesiyle ünite adı yazıldı.

Ayrıca alımı yapılan 900 PTT matikten 61'i ortopedik engellilerin kullanımına uygun olarak kuruldu. Bununla birlikte yeni alınan ATM'lere görme engellilere uygun ilave klavye takılması çalışmalarına başlandı. Bunlardan bir kısmının montajı tamamlandı. PTT matiklerde, yönetmeliklere uygun şekilde kulaklık girişi olan ATM ekranlarının karararak görme engellilerin sesli işlem yapması amacıyla başlatılan çalışma tamamlandı. Söz konusu hizmetin yaygınlaştırılması aşamasına geçildi. Çalışmaların en kısa sürede tamamlanması planlanıyor.

e-Devlet engelleri kaldırıyor

Öte yandan kullanıcı sayısı 63 milyonu aşan e-Devlet Kapısı'nda verilen hizmetlerin sayısı da her geçen gün artıyor.

e-Devlet Kapısı’ndan sunulan hizmetlerin sayısının artması ve zenginleşmesi, pek çok hizmetin buradan alınabilir hale gelmesiyle engelli bireylerin, dezavantajlı grupların kamu hizmetlerine erişimlerinin kolaylaştırılması amaçlanıyor.

e-Devlet Kapısı tasarımında kullanıcı kitlesi ve profili de düşünülerek, tüm kullanıcı grupları tarafından kolay kullanılabilmesi amacıyla erişilebilirlik ve kullanılabilirlik standartları gözetiliyor. Tüm sayfalar ve içerikler engelli kullanıcılar göz önüne alınarak hazırlanıyor.

Başta Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olmak üzere çeşitli kurumların engelli bireylere yönelik hizmetleri e-Devlet Kapısı'na entegre ediliyor. Bu hizmetler sayesinde engelli bireylerin işlemlerini kurumlara gitmeden gerçekleştirebilmeleri sağlanıyor.

Elektrik, doğal gaz ve telekomünikasyonla ilgili abonelik işlemlerine ait önemli hizmetlerin de e-Devlet Kapısı üzerinden alınabilmesi engelli bireylerin hizmetlere erişimlerini kolaylaştırıyor.

"Engelsiz Çağrı Merkezi Projesi” ile işitme engelli bireyler, işaret dili bilen e-Devlet Kapısı Çağrı Merkezi çalışanlarıyla görüntülü görüşme imkanından yararlanabiliyor.

AA