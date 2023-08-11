KAHRAMANMARAŞ AA- Bazı temaslarda bulunmak üzere Kahramanmaraş'a gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Vali Ömer Faruk Coşkun'u ziyaret etti, şeref defterini imzaladı. Uraloğlu, valilik makamında bir süre Vali Coşkun ile basına kapalı görüştü.

Daha sonra Büyükşehir Belediyesine geçen Uraloğlu, burada düzenlenen "İl Koordinasyon Toplantısı" öncesindeki konuşmasında, 6 Şubat'ta dünyada eşi benzeri görülmemiş bir felaketle karşı karşıya kalındığını anımsattı.

11 ilde büyük yıkıma neden olan ve 14 milyon insanın doğrudan etkilendiği depremin ilk gününden itibaren bölgede olduklarını aktaran Uraloğlu, her geçen gün daha da güçlenerek çalışmaları titizlikle sürdürdüklerini anlattı.

Gelinen süreçte bir yandan hasarlı binaların yıkılması ve enkazın kaldırılması için çalışırken diğer yandan altyapı ve yeniden inşa çalışmalarını da yürüttüklerini belirten Uraloğlu, bu sürede çok önemli çalışmalar gerçekleştirdiklerini, başta Kahramanmaraş olmak üzere depremden etkilenen 11 ilde de büyük mesafeler katedildiğini vurguladı.

Uraloğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde milletin teveccühüne layık olmak için çalıştıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Sadece ülkemizin değil insanlık tarihinin en yıkıcı afetlerinden birini yaşadık. Meydana gelen depremlerin ardından insan iradesini aşan pek çok sıkıntıyla karşılaştık. Ancak ilk günden beri devlet-millet el ele vererek AFAD koordinasyonunda büyük çalışmalar gerçekleştirdik. O dönemde hükümetimizin tek gündemi deprem oldu. Depremler sonrasında 2 milyon 500 bin afetzedemizi öncelikle çadırlara, sonrasında konteynerlere, yurtlara, misafirhane ve otellere yerleştirdik. 330 binden fazla ailemize de kira desteği verdik. Toplam 3 milyon afetzedemize geçici barınma hizmeti sağladık. Altyapısıyla, okul, sağlık ocağı, mescit, oyun parkları gibi sosyal donatılarıyla bugün 325 konteyner kentte 178 bin 350 konteyner kurulumunu gerçekleştirdik. Konteynerlerde 574 bin üzerinde kişiyi misafir etmekteyiz ve her bir ailenin mutfak giderleri dahil onları karşılamaktayız."

Uraloğlu, TOKİ eliyle depremzedelerin kalıcı konutlarını inşa ettiklerini hatırlatarak, şöyle devam etti:

"Depremin yıktığı şehirlerimizi altyapısı ve üstyapıyla daha görkemli, daha dayanıklı, daha ferah bir şekilde inşa ediyoruz. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak da depremin ilk anından itibaren çok önemli çalışmalar yaptık. Sekteye uğrayan ulaşım yollarının açık tutulması ve iletişimin kesilmemesi için her an sahadaydık. Ayrıca Bakanlığımızın tüm birimleriyle depremin ilk gününden itibaren bölgeden tahliye yapılması ve yollanan yardımların bölgeye intikal ettirilmesi gibi birçok kritik çalışmayı yürüttük. Bir yandan bölgeye yerli yabancı arama kurtarma ekipleri ve hayati yardım malzemelerini naklederken araçların dönüşlerinde de bölgeden ayrılmak isteyen afetzedelerimize yardım ettik. Hava, kara, deniz ve demir yoluyla 1 milyonun üzerinde vatandaşımızı ücretsiz tahliye ettik. Afet bölgesindeki 9 havalimanına 11 bin 630 iç hat ve 1620 dış hat olmak üzere toplam 13 bin 250 uçuş ile 15 bin 582 ton yardım malzemesi ve binlerce personel taşıdık. 645 bin 518 depremzedemizi uçaklarla tahliye ettik. Demir yollarında da 404 yolcu treniyle 100 binin üzerinde depremzedemizi güvenli illere naklettik. 64 yük treni ve 965 vagon ile bölgeye yardım malzemesi naklettik. Ayrıca demir yollarımız deprem bölgesinde çalışan iş makinesi, ambulans gibi araçlara 60 bin ton üzerinde yakıt taşıdı. Yine Ulaştırma Hizmetleri Genel Müdürlüğümüz 27 milyon lira değerinde 4 bin 500 adet yakıt kartı dağıttı. Yine, 17 gemi ile 519 yardım, 403 iş makinesi ve 909 personeli bölgeye ulaştırdık. 1450 vatandaşımız deniz yolu ile tahliye edildi. Balıkçı teknelerimizle Samandağ'a 39 sefer yaparak yardım götürdük. 425 tane mobil baz istasyonu, yaklaşık 3 bin 500 jeneratör, 2 bin personel sevk ederek haberleşmenin sürekliliğini sağladık."

O dönemde Karayolları Genel Müdürü olarak depremin ilk saatlerinde bölgeye geldiklerini hatırlatan Uraloğlu, insan iradesini aşan pek çok sıkıntıyla karşılaştıklarını ancak her şeye göğüs gererek bir an dahi insanları yalnız bırakmadıklarını ifade etti.

Demir yollarında Mersin-Adana-Osmaniye-Narlı, Toprakkale-İskenderun, Köprüağzı-Kahramanmaraş, Malatya-Elazığ hatları gibi 1204 kilometre hatta hasar olduğunu ve süratle bakım onarım çalışmalarını başlattıklarını belirten Uraloğlu, şunları kaydetti:

"69 bin kilometrelik kara yolu ağımızın 9 bin 176 kilometresi deprem bölgesindeydi ve 184 kilometrelik kesiminin önemli şekilde etkilendiğini, hasar aldığını gördük. Ekiplerimiz süratle bu yollara müdahale etti ve müdahalesi mümkün olmayan yerlerde de alternatif ulaşım koridorlarını trafiğe açtık. Kara yollarında yaklaşık 4 bin 500 personel ve 3 bin 500 makine ve ekipman ile sahadaydık. Öncelikle ulaşımı sağladık, sonrasında da enkaz kaldırma çalışmalarını başlattık. Kahramanmaraş'ta depremden 79 kilometrelik yol kesimi etkilendi. İlk andan itibaren buralara ekiplerimizi yönlendirdik. Kahramanmaraş-Pazarcık-Malatya yolunda meydana gelen hasarlara ve Söğütlü Köprüsü yaklaşımında oluşan oturmalara müdahale ederek gerekli bakım onarım çalışmalarını yürüttük. Kahramanmaraş-Göksun yolundaki oluşan hasarların ve onarımlarını yaparak yolu trafiğe açtık. Hayati Vasfi Taşyürek Viyadüğü yaklaşım dolgusunda çatlak ve oturmalar için onarım çalışmalarını yaptık. Aşık Mahsuni Şerif ile Mehmet Akif İnan tünellerinde yapılan ilk onarım çalışmalarının ardından yolu kontrollü olarak trafiğe açtık. Tünellerdeki kalıcı onarım çalışmaları için ihale yapma çalışmalarımız da devam ediyor."

Kahramanmaraş'taki yatırımlar

Bakan Uraloğlu, Kahramanmaraş'ın ulaşım ve iletişim altyapısını eskisinden dahi iyi duruma getireceklerine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Son 21 yılda Kahramanmaraş'ın ulaşım ve iletişim altyapısına tam 39 milyar lira yatırım gerçekleştirdik. 2003'te 72 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğu 364 kilometreye yükselttik. 65 BSK'li yolu vardı 279 kilometreye çıkardık. Birazdan da Pazarcık Çevre Yolu Şantiyemizdeki çalışmaları incelemeye geçeceğiz. Narlı-Pazarcık Devlet Yolu, Doğu Akdeniz'i Elazığ ve Malatya üzerinden Doğu Anadolu'ya, Karadeniz'e ve İran'a bağlayan güzergahta yer alması bakımından da önem arz etmektedir. Yaklaşık 45 kilometre uzunluğundaki yolumuz, mevcut haliyle 41,4 kilometresi sathi kaplamalı bölünmüş yol, 3,5 kilometresi ise sathi kaplamalı tek yol olarak halen hizmet vermektedir. Yolumuzu bitümlü sıcak karışım kaplamalı hale getiriyoruz. Pazarcık şehir geçişinde 2 kilometrelik kesim ile Ulubahçe mevkiindeki 2,5 kilometrelik kesim olmak üzere toplam 4,5 kilometresini tamamladık. Üstyapı imalatlarına devam ediyoruz. Proje kapsamında ayrıca, 10,5 kilometre uzunluğundaki Pazarcık Çevre Yolu da yer alıyor. Böylece projenin toplam uzunluğu yaklaşık 55,5 kilometreye ulaşmaktadır. Çevre yolu ile Pazarcık şehir merkezinden geçen şehirler arası trafiğin kentin dışına alınması sağlanarak, trafikte yaşanan yoğunluğun ve kazaların önüne geçilmesi hedeflenmektedir. Ayrıca yolun devlet yoluna bağlantı noktalarında inşa edilecek 81 metrelik 2 adet farklı seviyeli kavşak ile trafiğin devlet yoluna güvenli katılımını da sağlayacaktır."

Toplantı basına kapalı devam ediyor.